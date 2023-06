Zdroj: Facebook.com/Kosice.kuriozity KURIOZITA DŇA: Čo majú znamenať? Košičania riešia ZÁHADU HUSĽOVÝCH KĽÚČOV na cestách Záhadný úkaz na košických cestách. Po ukončení rekonštrukcie sa na viacerých miestach objavil husľový kľúč. 12. jún 2023 TOS Správy Regióny

Záhada husľových kľúčov! Aj takto sa dá nazvať príspevok na komunitnej facebookovej stránke.

„Kto chodieva cez križovatku VSS, možno ste si všimli. Po ukončení rekonštrukcie sa na viacerých miestach na ceste objavili husľové kľúče. Väčšinu z nich už autá kolesami rozjazdili ale tento v koľajisku ostal. Mne to dnes ráno vylepšilo náladu,“ napísala Jana s tým, že toto nie je sťažnosť, ale pozitívny príspevok a pripojila fotografiu.

„Aj my máme taký husľový kľúč na KVP,“ zareagovala na príspevok Simona. „Dva by mali byť v úseku od L9 po KVP, nedávno tam robili cestu, takže sú relatívne čerstvé,“ napísal Andrej.

„Aj za Hýľovom smerom na Zlatú Idku bol, ale už sa vymenil asfalt,“ pridal sa do diskusie Viktor, pričom na túto lokalitu s husľovým kľúčom upozornila aj ďalšia Košičanka. A iní komentujúci pridali ďalšie tipy, kde ešte sú k videniu v metropole východu takéto husľové kľúče.

Viacerí, vrátane autorky príspevku, sa však zaujímali, kto je za tým a či to niečo znamená. „To znamená, že ak je to zle urobené, my nič, my muzikanti,“ zavtipkoval Igor.

„Určite to bude jeden z pánov, ktorí ťahajú asfalt. Bude to jeho podpis po skončení práce, čo je veľmi milé,“ komentovala už vážne Ľubica a jej názor sa zdá byť najviac reálny. „Autora poznám osobne, zatiaľ chce zostať v anonymite,“ prezradil v komentári Peter.

Toto je pozitívny príspevok, nie sťažnosť 😊 kto chodieva cez križovatku VSS, možno ste si všimli. Po ukončení... Posted by Jana Ladiková on Thursday, June 8, 2023

