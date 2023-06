Zdroj: Unsplash.com Nie je ryža ako ryža: VIETE, kedy spôsobuje zvracanie a prečo vás PREŽENIE na záchod? Poznáte syndróm vyprážanej ryže? Okrem tráviacich ťažkostí môže privodiť niečo ešte horšie. 10. jún 2023 Magazín

Ryža vo všeobecnosti patrí medzi najobľúbenejšie prílohy pre svoju lahodnú chuť a rýchlu prípravu. Možno ste o tom ani len netušili, ale konzumáciou tejto pochúťky si môžete privodiť veľké ťažkosti.

„V tejto potravine sa bežne vyskytuje baktéria Bacillus cereus, na jej usmrtenie nestačí samotné varenie, pretože produkuje spóry, ktoré sa v teple rozmnožujú ďalej,“ pripomína portál IFL Science.

Pomôže chladnička

Najideálnejšie je preto, ak ryžu pripravíte čistými rukami a po uvarení ihneď skonzumujete. Riziko nastáva vtedy, ak si túto pochúťku nachystáte na viacero dní. Pripravili ste si väčšie zásoby? Čo najrýchlejšie ju schlaďte v chladničke.

Po skončení varenia sa v nej totiž rýchlo množia baktérie Bacillus cereus, čo môže viesť až k otrave jedlom.

Keď zabíja

„Otrava jedlom baktériou Bacillus cereus môže byť v závažných prípadoch smrteľná a hoci sa spája najmä so syndrómom vyprážanej ryže, vyskytuje sa aj v iných potravinách, ako sú napríklad cestoviny. Štúdia z roku 2011 poukázala na smrť 20-ročného študenta, ktorý zomrel na otravu tamojšou baktériou, a to do 10 hodín po zjedení päťdňových cestovín,“ pripomína IFL Science.

Podobne tragický prípad sa odohral napríklad v roku 2003. Rodina zjedla 8-dňový cestovinový šalát, následkom čoho bolo zaznamenané jedno úmrtie a päť hospitalizácií.

Príznaky syndrómu

Syndróm vyprážanej ryže vás dokáže potrápiť niekoľko dní. Pripravte sa na časté vracanie a hnačky. No pozor, liečba na otravu neexistuje: „Antibiotiká nie sú účinné, pretože je to toxín, čo spôsobuje ochorenie, nie sú to žiadne baktérie.“

Odporúča sa prijať veľké množstvo tekutín. V prípade zhoršenia stavu nečakajte a ihneď vyhľadajte lekára.

Zdroj: Dnes24.sk