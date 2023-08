Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 KURIOZITA DŇA: Na kúpu najdrahšieho syra na svete by ste si museli zobrať HYPOTÉKU Svet má nový rekord. Bola prekonaná hranica, za ktorú bol kedy predaný syr. Najnovší rekordér má hodnotu nového auta. 30. august 2023 Zo zahraničia

30. august 2023 Zo zahraničia KURIOZITA DŇA: Na kúpu najdrahšieho syra na svete by ste si museli zobrať HYPOTÉKU Svet má nový rekord. Bola prekonaná hranica, za ktorú bol kedy predaný syr. Najnovší rekordér má hodnotu nového auta.

Chceli by ste si vychutnať skutočne kvalitný syr? Na ten úplne najdrahší by ste si pravdepodobne museli zobrať úver. Svetovo najdrahším syrom sa iba nedávno stal modrý syr Cabrales zo severného Španielska. Informoval o tom portál The Independent.

Bochník s hmotnosťou 2,2 kg sa počas aukcie predal za neuveriteľných 30-tisíc eur.

Predchádzajúci rekord bol prekonaný o takmer 10-tisíc eur. V roku 2019 vtedy predali bochník syra za 20 500 eur.

Vyhral aj súťaž

Ešte pred samotnou aukciou získal nový najdrahší syr na svete titul Najlepší Cabrales roka na 51. ročníku prestížnej súťaže kniežatstva.

„Vedeli sme, že máme dobrý syr, ale aj to, že je veľmi ťažké vyhrať,“ povedal pre španielsku štátnu tlačovú agentúru EFE Guillermo Pendás, ktorý syr vyrábal v rodinnej továrni v Los Puertos.

Dozrieva v jaskyni

Pendásova mama, ktorá je majiteľkou spomínanej továrne, prezradila, že syr dozrel v jaskyni v nadmorskej výške 1 400 metrov pri teplote 7 °C, kde strávil „minimálne osem mesiacov.“

Novým majiteľom najdrahšieho syra na svete sa stal vlastník reštaurácie El Llagar de Colloto v meste Oviedo v Astúrii. Podľa vlastných slov ho ku kúpe motivovalo uznanie pre prácu výrobcov syra.

Len pre zaujímavosť dodajme, že bežná cena Cabrales je 35 až 40 eur za kilogram. Vyrába sa z kravského mlieka alebo zo zmesi kravského, ovčieho a kozieho mlieka a dozrieva v jaskyniach v oblasti Cabrales.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk