1. apríl 2021 Barbara Dallosová Magazín KURIOZITA DŇA: Sám pán premiér bude úžasom hýkať! Kapela pobavila prvoaprílovým klipom Pesnička sa nedá počúvať, a tak sme urobili aj klip, konštatujú s úsmevom hudobníci. A kto chce, možno nájde v klipe aj niečo zo slovenskej politickej scény.

Pesničkár Janko Kulich spolu so skupinou Kolegium prichádzajú s novinkou v podobe singlu TA DÁ. Úsmevný klip prichádza príznačne v prvoaprílovej premiére.

Premiéra pre premiéra

„Je to pesnička o amatérskom kúzelníkovi, ktorý sa chystá na svoje debutové vystúpenie a zároveň aj na jedinečné kúzlo aké nikto nikdy nevidel. Videoklip, v ktorom si kúzelníka Jirku vierohodne zahral náš gitarista Matúš, zavedie divákov do zákulisia veľkej mágie, do VIP šatne kúzelníka tesne pred jeho prvou veľkou šou. Premiéru pesničky sme zámerne zdržali nakoľko sa ukázalo, že jej text z neznámej príčiny trefne komentuje dianie na politickej scéne. Nechceli sme, aby to bola premiéra pre premiéra. TA DÁ je žartovná, šmatlavá sonda do duše kúzelníka a práve preto ten termín 1. apríl. Osobne odporúčam radšej stokrát vidieť ako počuť,“ vysvetľuje autor pesničky Janko Kulich.

Svet plný kúzelníkov

Skladba vznikla ešte v roku 2019 na album Doba drevená. Autor textu aj hudby je Janko Kulich zatiaľ čo o hudobný aranž sa postarala celá kapela v zložení Maro Vojtko (basgitara), Štefan Hlôška (ústna harmonika) a Matúš Holečka (gitary, mandolína).

Práve posledný menovaný je zároveň hlavným a jediným aktérom humorného videoklipu, ktorý sa natáčal v priestoroch žiarskeho MsKC. Nahrávanie prebiehalo v domovskom štúdiu Whatever Vladislava Leškovského, o kameru, réžiu aj strih sa postaral Marks z Kontrast Production.

„Náš svet je plný kúzelníkov, ktorí síce čarujú, ale nič nevykúzlia. Dokonca sú aj takí, čo vstupné vyberú a kúzlo neukážu,“ hovorí Matúš Holečka alias kúzelník Jirka zo skupiny Kolegium.

Skupina Janko Kulich & Kolegium má na svojom konte štyri radové albumy, desiatky singlov s videoklipmi, ale aj stovky hraní doma i v Čechách. V minulosti sa zviditeľnili najmä svojim projektom Koncerty pod oknami, keď ako prví z umelcov začali koncertovať pod oknami ľudí v karanténe. Ich celodenné sídliskové turné z vlečky traktora zachytili vo videoklipe k piesni A ty si sa tak tešila.

