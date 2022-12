10 Galéria Zdroj: Dnes24.sk LACNÉ potraviny? Jednoznačne v Poľsku! Slovákov lákajú výhodnejšie ceny vďaka ich opatreniam Veľká časť ľudí nakupuje najmä v predvianočnom období za hranicami bežné potraviny alebo ich zlákajú výrazné akcie na značkové výrobky. Kto to má k susedom na skok, častokrát sa mu to oplatí aj keď vezme do úvahy výdavky na pohonné hmoty. 10. december 2022 ELA Rôzne

10. december 2022 ELA Rôzne LACNÉ potraviny? Jednoznačne v Poľsku! Slovákov lákajú výhodnejšie ceny vďaka ich opatreniam Veľká časť ľudí nakupuje najmä v predvianočnom období za hranicami bežné potraviny alebo ich zlákajú výrazné akcie na značkové výrobky. Kto to má k susedom na skok, častokrát sa mu to oplatí aj keď vezme do úvahy výdavky na pohonné hmoty.

Milióny eur za hranice

Slovákov z prihraničných oblastí lákajú lacnejšie nákupy niektorých tovarov za našimi hranicami rok čo rok, či už je to v Poľsku alebo v Maďarsku.

Poľsko je dlhodobo obľúbenou „nákupnou destináciou" Slovákov, keďže ceny potravín a tovarov sú tam vo všeobecnosti nižšie ako u nás. Tzv. nákupná turistika však ochudobňuje našu domácu ekonomiku, keďže mimo domovinu míňame obrovské sumy a to hlavne v lete a v zime.

Koronakríza nákupnú horúčku výrazne obmedzila, no pred covidom sme v roku 2019 podľa údajov Slovenskej sporiteľne minuli v zahraničí až 146 miliónov eur!

„Z okolitých krajín sa predvianočné nákupy najčastejšie realizujú v Rakúsku, Česku a Poľsku. V susednom Maďarsku nakupujeme viac hlavne počas letných dovoleniek,“ povedal pre Trend.sk Matej Horňák.

Kto chce značkové kúsky, z Bratislavy to má na skok do známeho rakúskeho Parndorfu. Najmä pred sviatkami či počas „black friday“ tam majú naozaj dobré akcie. Za pár desiatok eur sa dajú kúpiť značkové kúsky, ktoré bežne v obchodnom centre na Slovensku predávajú za niekoľko stoviek eur.

Poľsko znížilo DPH

Ľudí zo severného Slovenska láka Poľsko na tradičné trhy, ktoré ponúkajú napríklad množstvo lacného oblečenia. U našich susedov sa tiež vo veľkom kupuje oblečenie, nábytok, vybavenie do domácnosti a potraviny.

S výrazným zdražovaním ale bojujeme nielen my, ale aj ostatné európske krajiny vrátane Poľska, kde sa inflácia aktuálne nachádza na úrovni takmer 16 %. Ceny chleba a syra medziročne narástli v Maďarsku v septembri o 70 percent, ceny cukru v Poľsku poskočili o 50 percent.

„Začiatkom tohto roka Poľsko znížilo DPH na nulu pre vybrané základné potraviny, ktoré sa tak stali ešte lacnejšími aj pre zahraničných kupujúcich. Našinci teda začali s obľubou chodiť do Poľska za nákupmi lacnejších potravín a tiež aj natankovať lacnejší benzín. Poľská vláda totiž znížila aj dane z pohonných látok, vďaka čomu sa stalo aj tankovanie lacnejším. Na základe aktuálneho porovnania cien benzínov a nafty podľa štatistiky Európskej komisie sa ceny benzínu 95 v Poľsku nachádzajú v priemere na úrovni 1,41 eur za liter a sú tak zhruba o 30 centov nižšie ako u nás,“ uviedla pre Dnes24 Jana Glasová, analytička 365.banky.

V snahe pomôcť obyvateľov zvládnuť vysokú infláciu poľská vláda znížila okrem DPH na potraviny a benzín aj DPH na plyn a elektrinu.

V Poľsku Slováci zvyčajne kupujú základné potraviny ako olej, maslo, mlieko, múku či cestoviny. Oplatia sa aj pracie prášky či sladkosti. Akciové ponuky sú i v Poľsku tie najlákavejšie. Aj o tretinu lacnejšie tu však Slováci aj vďaka výhodnému kurzu eura nakúpia už pri bežných cenách.

„V súčasnosti sa však v krajine stále viac hovorí o zrušení týchto daňových úľav, nakoľko to predstavuje obrovskú záťaž pre štátny rozpočet. Poľské verejné financie sa dostávajú do vysokého deficitu, ktorý môže v budúcnosti predstavovať veľký problém a už dnes spôsobuje nárast úrokových sadzieb zo štátnych dlhopisov. To vedie k zvyšovaniu nákladov na obsluhu a financovanie štátneho dlhu,“ doplnila Glasová.

Aj v roku 2023

Poľsko ponechá nulovú daň z pridanej hodnoty (DPH) na potraviny aj v 1. polroku 2023. Vyhlásil to premiér Mateusz Morawiecki. TASR správu prevzala z agentúry PAP.

Od 1. februára 2022 tak Poľsko znížilo DPH na potravinárske výrobky na nulu z 5 %, kým DPH na pohonné látky klesla na 8 % z predchádzajúcich 23 %.

„Dovoľte mi dnes povedať, že štít bude pokračovať vo svojej súčasnej podobe aspoň počas prvých šiestich mesiacov budúceho roka,“ povedal Morawiecki v utorok novinárom.

„To znamená 8 miliárd zlotých (okolo 1,7 miliardy eur) alebo viac ako 8 miliárd PLN. A to sú náklady, ktoré bude musieť znášať štátny rozpočet,“ dodal premiér. Morawiecki uviedol tiež, že rekordne vysoká miera inflácie v Poľsku môže začať klesať už v 2. štvrťroku 2023.

Maďarsko doplatilo na zastropovanie

Niektoré opatrenia na udržanie cien potravín „na uzde" prijali aj v Maďarsku. Tamojšia vláda pristúpila k regulácií cien vybraných základných potravín.

„Na druhej strane ale Maďarsko trápi veľmi vysoká inflácia, ktorá aktuálne dosahuje až 20 % a je teda vyššia ako u nás. To vedie k tomu, že niektoré potraviny sa našincom oplatia nakupovať v Maďarsku, hlavne tie s regulovanými cenami, ale pri iných potravinách naopak príliš neušetríme. Okrem toho treba myslieť aj na to, že ak ideme za nákupmi do zahraničia, treba si pripočítať aj dopravné náklady, ktoré sú dnes vyššie kvôli vysokým cenám benzínu,“ priblížila Glasová.

Zastropovanie cien pohonných látok istú dobu lákalo aj množstvo Slovákov, ktorí chodili tankovať za maďarské hranice, na tamojších pumpách sa tvorili aj niekoľko hodinové rady.

Maďarská vláda ale následne prijala opatrenie, že zastropované ceny platia len pre maďarské obyvateľstvo a autá so zahraničnými ŠPZ musia tankovať za klasické, trhové ceny. Nákupná turistika našincov za lacnejším benzínom do Maďarska sa tým skončila.

Maďarská vláda vzhľadom na medzinárodnú krízovú situáciu zrušila s platnosťou od utorka 23.00 h cenový strop pre pohonné látky. Nedostatok pohonných látok na maďarských čerpacích staniciach spôsobený aj reguláciou cien bol čoraz vážnejší. Nielen počas víkendu, ale už aj v pondelok a utorok ráno sa na čerpacích staniciach tvorili dlhé rady, niektoré z nich už nemali čo predávať.

Foto: archív

10 Galéria

Zdroj: Dnes24.sk/TASR