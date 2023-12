26. december 2023 Jakub Forgács Magazín Lifestyle ĽADOVÉ krásy aj HORÚCE potešenie: Zažite TOP 5 zimných ATRAKCIÍ Slovenska Chcete medzi sviatkami zažiť viac ako len tradičné zimné športy? Slovensko ponúka hneď niekoľko zaujímavostí, ktoré potešia oči, zabavia či dokonca posilnia imunitu.

5 Galéria Zdroj: Facebook.com/Vysoké Tatry - hory zážitkov / TASR/Branislav Račko

Jednoznačne najnavštevovanejšou zimnou atrakciou vo Vysokých Tatrách je Tatranský ľadový dóm na Hrebienku. Pripomína londýnske opátstvo a chrám Westminster Abbey, miesto korunovácie anglických kráľov. Podľa slov Tatry Mountain Resorts má ísť o uctenie si 15. výročie návštevy Kráľovnej Alžbety II. na Slovensku a vo Vysokých Tatrách.

Tentoraz je na mieste aj lákavá novinka. Náhodný návštevník si odnesie domov jedinečný zberateľský suvenír – pamätnú guľôčku Tatranského ľadového dómu.

Viac sa dočítate TU.

Najdlhšia sánkarská dráha

Ak chcete zažiť nevšednú sánkovačku, oplatí sa vybrať na Hrebienok. Po vyvezení sa pozemnou lanovkou si môžete vychutnať až 2,5 km dlhú trať do Starého Smokovca. Ide vôbec o najdlhšiu sánkarskú dráhu na Slovensku. Využiť ju viete od 8.30 do 16.30 hod. a pri vhodných podmienkach vo vyhradených dňoch aj od 18.30 do 21.00 hod.

Prísť môžete s vlastnými saňami alebo si ich viete požičať priamo na mieste. Drevené ponúkajú za 12 eur a športové za 15 eur na deň.

Zaujímavou zimnou atrakciou sa môžu pochváliť priamo v centre Brezna. Ide o Ľadové mestečko, v ktorom nájdete hneď viacero zaujímavostí. Jeho najväčším lákadlom je exteriérové klzisko, pri ktorom nechýba ani požičovňa korčúľ či pomôcok na učenie sa korčuľovania. Nechýbajú však ani trhy s občerstvením i regionálnymi produktmi, historické kovové sane ako fotopoint či terasa v tvare iglu.

Ubytovaní hostia v Bystrej doline sa môžu navyše do mesta a späť odviezť klziskobusom, ktorý jazdí podľa platného grafikonu. Jeho dopravné služby môžu navyše bezplatne využívať držitelia regionálnej zľavovej karty Horehronie Card.

Viac sa dočítate TU.

Viac o „horúcich“ zimných atrakciách Slovenska sa dočítate na nasledujúcej strane.

5 Galéria

Zdroj: TASR/Branislav Račko

Zdroj: Dnes24.sk