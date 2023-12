27. december 2023 Zo Slovenska Oteplenie si vybralo svoju daň: Na viacerých miestach Slovenska hrozia POVODNE! Meteorológovia varujú viacero okresov pred rizikom povodní! Navyše, niektoré miesta ohrozí vietor o sile víchrice.

Aj v stredu platia najmä na západnom a strednom Slovensku výstrahy pred povodňami. Meteorológovia upozorňujú aj na vietor na horách.

Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa, informuje na svojom webe.

Výstrahy pred povodňami

Výstraha druhého stupňa pred povodňami platí pre okresy Skalica, Senica, Nové Zámky – sever a Zlaté Moravce.

Zároveň výstraha prvého stupňa je vydaná pre okresy Malacky, Bratislava, Dunajská Streda, Komárno, Nové Zámky – juh, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Púchov, Považská Bystrica, Bytča, Žilina – sever, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Žilina – Rajčanka, Čadca, Kysucké Nové Mesto, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Levice – východ a Michalovce.

Bude poriadne fúkať

Na horách treba počítať so silnejším vetrom, platia preto výstrahy do 10.00 h. Týka sa to okresov Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín.

Nad pásmom lesa sa tam môže vyskytnúť silný vietor, ktorý môže dosiahnuť v nárazoch 110 až 135 kilometrov za hodinu, v priemere 70 až 85 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.

