21. december 2022 Správy Zo Slovenska
Lákajú na veľké ZĽAVY! Štartujú predvianočné výpredaje, NENALEŤTE obchodníkom
Obchodníci vyrukovali s predvianočnými výpredajmi. Odborníci však varujú. To, že je niečo zlacnené, neznamená, že to musíte mať.

Zdroj: TASR/František Iván

Začali sa predvianočné výpredaje a treba nakupovať tak, aby sa neohrozil rodinný rozpočet. Upozornila na to právnička Inštitútu alternatívneho riešenia sporov Slovenskej bankovej asociácie (SBA) Sylvia Ďatelinková.

„Ideálne je naplánovať a spísať si, na čo sa pri výpredaji chcete zamerať, a položiť si základnú otázku, či to potrebujete alebo chcete. Dôležité je stanoviť si finančný limit a tento neprekročiť,“ ozrejmila Ďatelinková.

Nakupovať by ľudia mali iba do výšky svojho rozpočtu. „Najprv si vyčleňte finančné prostriedky na rezervu a zabezpečenie vašich bežných výdavkov, a to tak, aby ste obdobie do najbližšej výplaty prečkali bez finančnej ujmy,“ dodala. Finančná rezerva má slúžiť na preklenutie nepredvídateľných udalostí, ako napríklad dlhodobá práceneschopnosť či strata zamestnania.

„V žiadnom prípade si na nákupy vo výpredaji nepožičiavajte. Úver je záväzok na dlhodobé obdobie a nemala by sa ním financovať krátkodobá spotreba,“ uzavrela Ďatelinková.

