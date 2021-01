24. január 2021 ESL Magazín Láska v čase korony: Zoznamky sa plnia, randíme ako pred sto rokmi

Komunikácia na diaľku nie je až taká nová, ako by si mladí mysleli. Dnešné spoznávanie sa a randenie pripomína to, čo zažívali naši starí rodičia.

Zdroj: TASR/DPA

Pandémiu podľa psychológov asi najťažšie zvládajú extroverti, teda ľudia, ktorí majú radi spoločnosť a zvykli si život užívať plným priehrštím. Zrazu sa im možnosti extrémne zúžili. A ak sú práve single, je to o to horšie. Netreba však zúfať! Aj v čase korony sa dajú nadväzovať nové známosti a dobrou správou je, že takto získaný vzťah môže byť kvalitnejší.

Love story

Láska v čase cholery je názov románu nositeľa Nobelovej ceny, kolumbijského spisovateľa Gabriela Garcíu Márqueza, predstaviteľa magického realizmu. Jeho knihy sú plné absurdností, ale aj krásnej všednosti, a možno práve preto sa tak rýchlo ujal aj pojem „láska v čase korony“. Pekne to znie a dokonale vystihuje to, ako zvláštne dnes prebieha napríklad randenie. Pandémia však priniesla aj do tejto témy niekoľko pozitív.

Napríklad Štefan našiel lásku práve v tejto „divnodobe“. Ako vraví, už v minulosti skúšal zoznamovanie cez internetovú zoznamku, no doteraz bez väčšieho úspechu.

„Keď prišla korona, bol som stále doma na homeoffice a nuda robí svoje. Tak som znovu začal brázdiť zoznamky. Našťastie, Covid tam priniesol nové tváre a aj také dievčatá, ktoré by možno za normálnych okolností na zoznamku nešli,“ vraví Štefan. Zadarilo sa mu a s jednou dievčinou si najskôr písal, a potom šli aj na rande.

„Trochu som mal problém, že som pre pandémiu nebol aktuálne ostrihaný, a tak som nechcel ísť v takom stave na rande. Ale prehovorila ma. Bolo to akurát v čase, keď sa podmienky trochu zvoľnili a v okienku sa už dala kúpiť Kofola so sebou. Počasie bolo ako stvorené na prechádzku. Prvé videnie bolo, ako to poznáme teraz, s rúškom. Dosť to mení charakter a zvykol som si robiť srandu, že mám dve priateľky – jednu s rúškom a druhú bez,“ spomína Štefan. Obaja mladí ľudia mali šťastie a našli sa. Sú už spolu 8 mesiacov a zdá sa, že vzťah im klape.

Nevzdávajte sa

Psychologička Gabriela Herényiová z katedry psychológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave má nielen pre túto dvojicu dobrú správu. Vzťahy, ktoré nadväzujeme práve teraz, majú totiž dobrý základ – dokonca možno aj lepší, ako tie, čo vznikali v čase pohody.

„Tešme sa z toho, že máme také možnosti komunikácie prostredníctvom sietí, ako nikdy doteraz. Pred takými piatimi rokmi by sme sociálne kontakty v čase pandémie udržiavali oveľa náročnejšie. A nebojme sa nadväzovať nové známosti. Písaný text síce znesie oveľa viac ako osobný kontakt, no teraz aspoň skôr vidíme, ako sa partner vyrovnáva so stresom, ako zvláda záťaž, odlúčenie, aké má nápady a nakoľko je invenčný,“ hovorí pre Dnes24 Gabriela Herényiová.

Randite!

Psychologička zároveň dodáva, že takýto spôsob zoznamovania sa na diaľku – cez písmenká – nie je až taký nový, ako by sa mladým mohlo zdať. Veď naši starí rodičia si takisto najskôr dlho písali listy, ktoré si potom s láskou uchovávali. Odborníčka uznáva, že dnes je randenie náročnejšie ako vlani o tomto čase, no i v tom vidí pozitíva.

„Dnes si asi môžeme dať rande len niekde vonku v prírode, na prechádzke, ale aj to má svoje čaro. Máme možnosť sledovať partnera pri bežných aktivitách, čo nám o ňom dá lepší obraz, ako keby sme randili v krčmičkách. Vráťme sa k randeniu, ako ho prežívali naši predkovia pred sto rokmi,“ uzatvára Gabriela Herényiová.

Ilustračné foto

