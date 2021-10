Zdroj: Facebook.com/Vzpomínky na socialismus Legendárne sladkosti v ČSSR: Čokoláda chutila inak, mlsali ste pipky a farbili si jazyk Obzrite sa s nami späť! Prezradili ste nám, ktoré dobroty ste si vychutnávali pred mnohými rokmi! 2. október 2021 Monika Hanigovská Magazín

2. október 2021 Monika Hanigovská Magazín Legendárne sladkosti v ČSSR: Čokoláda chutila inak, mlsali ste pipky a farbili si jazyk Obzrite sa s nami späť! Prezradili ste nám, ktoré dobroty ste si vychutnávali pred mnohými rokmi!

A prisaháme na čestné pionierske, že ani naša redakcia by neodolala, a keby bola možnosť, hneď by sa do niečoho zahryzla!

Mnohí dodnes s úsmevom spomínajú na „socialistické sladkosti“. Vybrali sme sa medzi vás, aby sme oprášili spomienky na doby minulé. Aké boli vaše obľúbené legendárne cukrovinky?

Pútavé obaly i bez mena

Milovníci ju našli v regáloch pod menami ako napríklad Lena, Jana, Svetlana, Jana a Dana. O čom je reč? No predsa o čokoládach. Tieto sladkosti sa vyznačovali vskutku lákavým obalom. „Dnes majú mnohé veľmi ďaleko od pravej čokolády! Boli veľmi chutné a kvalitné… Ako deti nás však zaujal aj obal. Boli na nich postavičky dievčat, ktorým sme po škole vyrábali šaty,“ opisuje nám svoju „sladkú spomienku“ naša oslovená respondentka z Trnavy.

Neboli to však jediné sladké pochúťky. Spomínate si aj na Palomu, Barilu, Svetlanu, Zoru a čokolády bez názvu? Tie nemali pútavé obaly, no aj tak sa v obchodoch rozchytali ako čerstvé rožky. „V závodoch nepotrebovali rozmýšľať nad pekným obalom a pútavým menom… Bola označená len ako mliečna, horká a oriešková čokoláda. Vedeli ste, že sú výborné a to predávalo,“ vraví ďalšia pamätníčka z Piešťan.

Jednu farebnú, prosím

Je nemožné nespomenúť legendárne malinovky v tretinkových sklenených fľašiach. Nemali ani etiketu a ani meno. Aj tak vám chutili!

A svojou farbou upútali azda každého. „Boli farebné a s príchuťou pomaranča, maliny, kivi a citrónu. Neskôr pribudli s názvom, ten nám však nebol treba,“ vracia sa v spomienkach pán Peter, pričom najradšej si ju vychutnával čapovanú v krčme. Chodil tam s kamošmi „na život a na smrť“ na „jednu farebnú“. No zároveň nám pripomína, že občas má šťastie a niekde na ňu občas pritrafí.

„Majú ju aj vo Veľkom Mederi, rovnako nechutí, ale približuje sa k tomu,“ a sprisahanecky na nás žmurkne.

Dopriali ste si aj žuvacie legendy aj farebný jazyk! Takto ďalej spomínate na socialistické sladkosti na druhej strane.

Zdroj: Dnes24.sk