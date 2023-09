Zdroj: Facebook.com/Televízia JOJ Len 12-ročný Matej ohúril porotu v Talente: VIDEO s jeho vystúpením obletelo internet! Video s vystúpením 12-ročného Mateja v Talente sa stalo hitom internetu! Porotkyňa Diana Mórová mu v úžase z toho, čo predviedol, začala vykať. 13. september 2023 TOS Lifestyle

„Chcem povedať iba jedno, ste veľká hviezda a budete veľká hviezda,“ rozplývala sa Diana Mórová v šou Česko Slovensko má talent nad výkonom 12-ročného Mateja.

„A prečo mi vykáte?,“ pohotovo zareagoval školák a pobavil Inchebu. Herečka mu vysvetlila, že je z jeho vystúpenia dojatá a už teraz je pre ňu „niekto“.

Vykali mu všetci

Pravdou však je, že mu vykali všetci členovia poroty. „Vám ako dieťaťu nemusím nič odpustiť. Plnohodnotný výkon dospelého človeka,“ ohodnotil ho známy český herec, ale aj hudobník Jakub Prachař.

Štěpán Kozub, ktorý zasadol do poroty ako hosť, posunul Mateja rovno do finále.

Zaspieval svoju obľúbenú

Ten prišiel s gitarou akoby nič a naplno rozbalil skladbu Englishman in New York, ktorá bola veľkým hitom ešte v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Väčšine jeho rovesníkov preto nič nehovorí, no pre Mateja ide o pesničku číslo jedna.

Televízia zavesila video s jeho vystúpením následne na sociálne siete a Matej zažiaril aj v online svete. „Skvelé.“ „Klobúk dole.“ „Nový talent.“ Takto znejú komentáre pod videom. Pozrieť si ho môžete nižšie.

⭐ ZLATÝ BUZZER ⭐ 12-ročný Matěj Plšek zaspieval ako pán! ✨ Veľký spevácky talent, klobúk dole...

Zdroj: Dnes24.sk