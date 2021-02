Zdroj: www.pixabay.com Je na spadnutie KONIEC núdzového stavu? Keď ho v stredu neschvália, hneď sa ruší lockdown! Poslanci Národnej rady (NR) SR sa v stredu 24. februára zídu od 13.00 h na schôdzi, na ktorej majú rozhodnúť o odsúhlasení predĺženia núdzového stavu. 22. február 2021 Milan Hanzel Správy Politika

Okrem toho majú tiež na schôdzi prerokovať novelu zákona o diaľničnej známke, ktorú by mali prebrať v skrátenom legislatívnom konaní. V návrhu programu schôdze, zverejnenom na webe NR SR, je tiež uznesenie, ktoré predložili poslanci Smeru-SD. Týka sa predloženia návrhu národného plánu podpory obnovy a odolnosti na verejnú diskusiu.

Aký je postup?

Na základe novelizovanej legislatívy musí predĺženie núdzového stavu odobriť parlament, a to najneskôr do 20 dní. Vláda začiatkom mesiaca rozhodla o tom, že núdzový stav sa predĺži od 8. februára o ďalších 40 dní. O podpore predĺženia mali rokovať koaličné poslanecké kluby. Šéf SaS Richard Sulík ešte vo štvrtok (18. 2.) avizoval, že nevie garantovať podporu všetkých poslancov SaS.

Poslanec Sme rodina Patrick Linhart verejne deklaroval, že za predĺženie nezahlasuje.

Názor odborníka

„Pokiaľ parlament súhlas nevysloví, predĺžený núdzový stav zanikne dňom neschválenia vládneho návrhu na jeho vyslovenie,“ uviedol Vincent Bujňák z katedry ústavného práva Univerzity Komenského v Bratislave. Ak by vláda po nesúhlase parlamentom chcela okamžite vyhlásiť núdzový stav v tej istej veci nanovo, popieralo by to logiku vzájomných bŕzd a protiváh deklarovanú v odsúhlasení parlamentom, myslí si docent ústavného práva z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Kamil Baraník.

V prípade, že by vláda vyhlásila núdzový stav nanovo pre rovnaké dôvody a ešte by neuplynulo 90 dní, opäť by to musel odsúhlasiť parlament. „Ústavnú úpravu nemôžeme interpretovať tak, že ak Národná rada súhlas nevysloví, vláda potom môže vždy na druhý deň vyhlásiť núdzový stav nanovo, a cez takýto kolobeh hlasovaní bude vedieť núdzový stav udržiavať,“ upozornil Bujňák. Išlo by podľa neho o obchádzanie ústavného zákona, pričom nápravu by vedel zabezpečiť Ústavný súd.

