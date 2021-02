Zdroj: TASR/Henrich Mišovič Zmierňujú modlitby priebeh covidu? Podľa Krajniaka ÁNO a chce otvárať kostoly. SaS je PROTI Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) sa zamýšľa nad otvorením kostolov. Dnes o 17:48 ELA Zo Slovenska

Dnes o 17:48 ELA Zo Slovenska Zmierňujú modlitby priebeh covidu? Podľa Krajniaka ÁNO a chce otvárať kostoly. SaS je PROTI Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) sa zamýšľa nad otvorením kostolov.

Zdroj: TASR/Henrich Mišovič

Šéf rezortu práce, ktorý sa verejne hlási k silnej viere a kresťanstvu, dáva dokonca aj príklad z 18. storočia, kedy modlitby a viera pomohli zažehnať mor!

Píše o tom na sociálnej sieti s tým, že duchovná služba pomáha napríklad pacientom v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS). Proti je však SaS. Hovorí o absolútnej nezodpovednosti vzhľadom na súčasnú situáciu. S otváraním nesúhlasia ani mimoparlamentné strany Hlas-SD a Progresívne Slovensko (PS).

„Je možné, že sa teraz na mňa spustí vlna internetového a mediálneho hejtu. Napriek tomu verím, že veľa ľudí bude mať záujem aj o iný uhol pohľadu na súčasnú situáciu a ochranou nášho zdravia a životov. V našich životoch sa dejú veci, ktoré sú logické a vedecky vysvetliteľné. Ale dejú sa aj veci, ktoré nedávajú vedeckú logiku, a predsa sú v našich životoch rovnako reálne a môžu nám pomôcť,“ píše Krajniak v úvode rozsiahleho príspevku na Facebooku.

Duchovná služba môže pomôcť

Minister navrhuje zvážiť otvorenie kostolov za presne vymedzených podmienok účasti na bohoslužbách a modlitbách. Chcel by diskusiu o podmienkach pre bohoslužby či pre individuálne pristupovanie k svätému prijímaniu a spovediam.

Účasť na bohoslužbách je podľa jeho slov súčasť náboženskej slobody a je chránená ústavou. Myslí si, že duchovná služba a modlitba nemôže ľuďom uškodiť, skôr naopak.

Argumentuje situáciou v ZSS a nižšou úmrtnosťou na ochorenie COVID-19 než v okolitých krajinách. „V zariadeniach s covidom, kde sa s klientmi chodí modliť duchovný ich denominácie, v prípade katolíkov vysluhuje aj sviatosti svätého prijímania, spovede, pomazania chorých, z takýchto zariadení nám hlásia lepšie priebehy ochorení klientov, ktorí majú aj duchovnú pomoc,“ uviedol s tým, že skúsenosť potvrdili aj nemocnice.

Absolútne nezodpovedné

„V tejto veci to bol osobný názor pána ministra Krajniaka, ktorý dal túto možnosť len na zváženie. V hnutí zatiaľ tento návrh nebol konzultovaný,“ ozrejmilo pre TASR Sme rodina.

Napriek tomu je podľa tlačového oddelenia hnutie jednoznačne za to, aby sme sa riadili nastaveným COVID automatom.

SaS považuje otvorenie kostolov v momentálnej situácii za absolútne nezodpovedné. Poukázala na to, že ich navštevujú prevažne starší občania, ktorí patria do najohrozenejšej skupiny pri ochorení COVID-19. „Ale ak chce niekto otvoriť kostoly, tak rovno môžeme otvoriť aj služby a obchody,“ dodala.

Aktualizované 16:33 Podľa premiéra Igora Matoviča by bolo otváranie kostolov nezodpovedné a priveľké riziko. Ako povedal na tlačovke v pondelok popoludní, v utorok (23. februára) sa spýta na názor odborníkov. „Ale neočakávam iný názor,“ povedal.

Nech robí, čo treba

Hlas-SD podotkol, že koalícia nielenže nemá plán, ako vyviesť Slovensko z čoraz horšej situácie, ale nevie sa poučiť ani zo svojich chýb z minulosti.

„Otvorenie kostolov v novembri bolo unáhlené opatrenie Igora Matoviča, ktorým chcel demonštrovať domnelý úspech celoplošného testovania. Výsledkom jeho krokov je dnešná situácia, keď umiera 100 ľudí denne a Slovensko vedie tragické svetové rebríčky v prírastku úmrtí a počte hospitalizova­ných,“ poznamenala strana.

Strana Za ľudí si uvedomuje situáciu veriacich, no prosí ich, aby ešte vydržali. „Epidemiologická situácia je najhoršia za posledné obdobie a je mimoriadne dôležité, aby sme dodržiavali a minimalizovali sociálne kontakty, ktoré sú hlavným zdrojom šírenia nákazy,“ reagovala.

Verí v zlepšenie situácie vďaka očkovaniu a dodržiavaniu pravidiel, aby aj odborníci mohli odporúčať postupné uvoľňovanie opatrení vrátane bohoslužieb.

Predsedníčka PS Irena Bihariová označila Krajniakov návrh za krajne nezodpovedný a nebezpečný. Minister by sa mal podľa nej viac venovať zrýchleniu a zefektívneniu pomoci zamestnancom a živnostníkom. Vláda by podľa nej mala prestať improvizovať a mala by začať využívať riešenia osvedčené v zahraničí.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: Dnes24.sk/TASR