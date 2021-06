Zdroj: YouTube.com Madagaskar preslávil animovaný film. Vedeli ste ale, že ostrovu kraľoval Slovák? Madagaskar je unikátny exotický ostrov, kde sa mieša rôznorodá kultúra, príroda a farby. Kamkoľvek sa pozriete, uvidíte nádherné prírodné scenérie. 20. jún 2021 ts Cestovanie

Rozprávku Madagaskar videla asi väčšina z nás. Cestovateľka Betty nám teraz prezradí niekoľko zaujímavých informácií o tomto štvrtom najväčšom ostrove na našej planéte.

Národné zvieratko

Napriek tomu, že na ostrove nájdete najrôznejšie druhy zvierat, hlavné postavy z rozprávky Madagaskar, tiger, žirafa a hroch, tu nežijú. Zato rozkošný lemur prúžkovaný je národným zvieratkom Madagaskaru. Zaujímavé je, že toto zvieratko dorastá len do dĺžky okolo 40 centimetrov, no jeho chvostík môže mať až meter. Na ostrove žije aj skutočný mačkopes, odborne nazývaný fosa. „Je to endemická šelma, ktorá je údajne krížencom mačky a psa. Živí sa lemurmi a vtákmi,“ vysvetľuje Betty.

Ostrov je domovom aj takzvaného stromu života baobabu. Na Madagaskare rastie niekoľko druhov týchto údajne najstarších stromov na svete a turisti ich milujú.

Keď sa budete potuľovať po ostrove a hľadať unikátne prírodné scenérie, určite nevynechajte prírodnú rezerváciu Tsingy de Bemaraha. Kamenný labyrint, kde sú kamene ostré ako britva, rozhodne za návštevu stojí! Toto miesto je dokonca súčasťou UNESCO.

Madagaskaru kraľoval Slovák

Na Madagaskare žije veľké množstvo etnických skupín. Ich pomenovanie súvisí s oblasťou, kde daný kmeň žije, sú to napríklad ľudia z piesku, tí zo skál, ľudia z tŕňov či močiarny ľud. Domácich obyvateľov ale nazývame malgaši. Sú to miešanci Afričanov a Ázijčanov.

Madagaskaru kedysi kraľoval Slovák. Dobre čítate. Objaviteľ, cestovateľ, spisovateľ a dobrodruh Móric Beňovský zakotvil v roku 1785 na Madagaskare, kde zorganizoval vzburu domorodcov proti Francúzom a začal kraľovať. „Francúzi to však nenechali len tak a o rok neskôr zorganizovali tajnú výpravu, pri ktorej Mórica Beňovského zabili,“ približuje Betty.

Ďalšie zaujímavosti o Madagaskare a zvykoch jeho obyvateľov sa dozviete vo VIDEU, ktoré v spolupráci s Dnes24 pripravila cestovateľka Betty.

Zaujímavosti o cestovaní po exotických krajinách pre vás bude Betty pripravovať každý týždeň. Najbližšie sa môžete tešiť na Severnú Kóreu.

