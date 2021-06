Zdroj: YouTube.com Múzeá Petrohradu obývajú mačky, ale aj dvojhlavé deti V Petrohrade si síce veľa slnka neužijete, no zato môžete obdivovať oslnivú krásu múzeí a galérií. 12. jún 2021 ts Cestovanie

Niekdajší bahnistý močiar sa vďaka Petrovi Veľkému, ktorý Petrohrad založil, zmenil na kultúrne hlavné mesto Ruska. Nachádza sa tu okolo 2-tisíc knižníc, 45 galérií, 221 múzeí, 80 divadiel a rovnaký počet palácov kultúry. Cestovateľka Betty vám tentoraz prezradí zaujímavé informácie o Petrohrade, o ktorých ste možno nevedeli.

Mačky v múzeu

Síce si tu veľa slnka neužijete, no zato môžete obdivovať oslnivú krásu petrohradskej Ermitáže. Je jedným z najväčších a najstarších múzeí na svete, kde sú uložené až tri milióny exponátov. „Ak by ste ich chceli preskúmať a venovať každému iba minútu, do Ermitáže by ste museli chodiť okolo 15 rokov,“ upozorňuje Betty.

Okrem unikátnych exponátov tu môžete naraziť aj na desiatky mačiek. Múzeum sa stalo ich domovom a ony tu usilovne chytajú hlodavce. V Deň ermitážneho kocúra tieto mačičky odchádzajú do dôchodku, do opatery ľudí, ktorí sa o ne chcú starať.

Dvojhlavé deti

Za zmienku rozhodne stojí aj etnografické múzeum Kunstkamera, kde nájdete vo formaldehyde naložené dvojhlavé deti, deti s rázštepom chrbtice, ale aj kostru sluhu Petra Veľkého, ktorý meral až 214 centimetrov. „Cieľom Petra Veľkého nebolo ľudí vystrašiť, ale vysvetliť im, že deformácie ľudského tela sú náhodou prírody, a nie dielom diabla,“ vysvetľuje Betty.

Ak sa vám predstava návštevy takéhoto múzea zdá byť desivá, zájdite do Peterhofu, ktorý je jedným z najúžasnejších palácových a parkových komplexov na svete. „Bol postavený podľa vzoru francúzskeho Versailles. Okrem luxusných palácov udivuje aj obrovským množstvom fontán, ktorých je až 176. Hlavnou je kaskádová fontána, ktorá je zložená zo 64 menších fontán,“ hovorí Betty s tým, že všetky fontány fungujú bez čerpadla. Sú totiž napájané z nádrží v Horných záhradách a spád vody vytvára dostatočný tlak pre jej výstrek.

Alebo sa choďte pozrieť na známu Jantárovú komnatu v Katarínskom paláci v meste Puškin. Počas 2. svetovej vojny síce záhadne zmizla a dodnes nik nevie, kde je, no jej verná replika vás očarí rovnako ako originál. Pre svoju krásu je často označovaná za ôsmy div sveta.

