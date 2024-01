1. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Majitelia psov, čítajte pozorne! Za TOTO vám od nového roka hrozí vysoká POKUTA Už o niekoľko dní vstúpi do platnosti nový zákaz. Za jeho porušenie hrozia vysoké pokuty.

Od nového roka vstúpi do platnosti zákon, ktorý určuje, že každé zviera bude musieť mať voľný výbeh.

Vek už nerozhoduje

„Doteraz platil zákon o zákaze držania psov na reťazi len pre psy narodené po roku 2022. Majitelia psov tak mali dva roky na to, aby pre svojho psa zabezpečili vhodné podmienky,“ informuje portál spravy.rtvs.sk.

Už od 1. januára 2024 začne platiť zákon pre všetky psy bez ohľadu na ich vek!

Budú platiť výnimky

Uviazanie psa bude po novom možné len krátkodobo. Pôjde napríklad o jeho ošetrenie, kŕmenie alebo iné nevyhnutné úkony.

Ako uviedla koordinátorka kampaní Slobody zvierat Kristína Devínska, v zákone sú však aj výnimky, kedy môže byť pes na reťazi.

„Týka sa to gravidných súk, netýka sa to šteniat do 6 mesiacov, služobné psy, nebezpečné psy, ktoré v minulosti poranili človeka,“ vysvetlila.

Aké pokuty hrozia?

Porušenie zákona bude kontrolovať Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS). Ak zistíte nedodržiavanie zákazu, nahlásiť to budete môcť formou online formulára alebo telefonicky.

"Orgány veterinárnej správy uložia opatrenia alebo sankciu. Pri fyzických osobách je to do 300 eur a pri právnických od 400 do 3 500 eur,“ informoval hovorca Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Andrej Wallner.

Foto: ilustračné

Zdroj: Instagram.com/peter_petko_opet

Zdroj: Dnes24.sk