26. december 2021 Magazín Mali ste pri večeri veľké oči a teraz vám je ťažko? Lekárka vám dá radu nad zlato Vianočné sviatky prinášajú pre ľudí aj riziko tráviacich ťažkostí. Aj keď sa dobroty zo štedrovečerného stola zdajú akokoľvek neodolateľné, držte sa na uzde!

Komplikácie môže ľuďom spôsobiť veľké množstvo jedál, ktoré často nevhodne kombinujú a sú pre telo enormnou záťažou. Pripomenula to primárka oddelenia dlhodobo chorých nemocnice v Handlovej Miriam Kvostková.

Diétny režim

„Vianoce sú špecifické množstvom jedla, ľudia jedia slané, sladké, kyslé, často sú jedlá veľmi mastné a kombinujú ich aj s alkoholom. Počas roka sú zvyknutí stravovať sa striedmejšie, preto takéto kombinácie môžu vyvolať zdravotné problémy,“ upozornila Kvostková.

Výnimkou podľa nej nie sú bolesti brucha, nafukovanie, pálenie záhy, vracanie až hnačky. „Pomôcť dokáže najmä prevencia, ale ak to s jedlom ľudia preženú, tak by si mali nasadiť diétny režim, dostatočné množstvo tekutín a piť by mali aj minerálne vody,“ doplnila.

Ak nie je možné pre pretrvávanie nevoľnosti a vracania zabezpečiť dostatok tekutín perorálnym príjmom, je vždy nutné vyhľadať lekársku pomoc z dôvodu infúznej liečby, zdôraznila ďalej odborníčka.

Seniori a diabetici

„Pre seniorov, ktorí majú rôzne ochorenia, ako vysoký tlak, ischemickú chorobu srdca či cukrovku, nesprávne skombinovanie jedál môže byť natoľko nebezpečné, že môže dôjsť k zhoršeniu zdravotného stavu v zmysle zvýšenia krvného tlaku, keďže mnohé jedlá ako napríklad údeniny sú slané,“ ozrejmila Kvostková.

U diabetika zasa nadmerný príjem sladkých jedál môže podľa nej viesť k dekompenzácii cukrovky. „Taktiež vyprážané jedlá môžu podráždiť žlčník či žalúdok. Keďže seniori užívajú veľa liekov aj na rôzne iné ochorenia, tak aj žalúdok je náchylnejší na rôzne ochorenia,“ dodala lekárka a odporučila ľuďom myslieť na svoje zdravie a nepreháňať to s jedlom.

