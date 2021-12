Zdroj: TASR/Jaroslav Novák Veľký PREHĽAD otváracích hodín obchodov počas vianočných sviatkov Viaceré obchodné reťazce v predvianočnom období upravujú otváracie hodiny. Zistili sme za vás, ako budú otvorené známe hypermarkety a supermarkety na Slovensku. 22. december 2021 red . Zo Slovenska

22. december 2021 red . Zo Slovenska Veľký PREHĽAD otváracích hodín obchodov počas vianočných sviatkov Viaceré obchodné reťazce v predvianočnom období upravujú otváracie hodiny. Zistili sme za vás, ako budú otvorené známe hypermarkety a supermarkety na Slovensku.

Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

Billa: 24. 12. 2021 (piatok – Štedrý deň) – väčšina prevádzok 6.30 – 11.00 hod. (otváracie hodiny konkrétnej prevádzky overíte TU), 25. 12. 2021 (sobota – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2021 (nedeľa – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. – 30. 12. 2021 – podľa bežných otváracích hodín, 31. 12. 2021 (piatok – Silvester) – väčšina prevádzok 7.00 – 17.00 hod. (otváracie hodiny konkrétnej prevádzky overíte TU), 1. 1. 2022 (sobota – Nový rok) – zatvorené, 1. – 5. 1. 2022 – podľa bežných otváracích hodín, 6. 1. 2022 (štvrtok – Traja králi) – zatvorené

Lidl: do 23. 12. 2021 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 24. 12. 2021 (piatok – Štedrý deň) – 7.00 – 11.00 hod., 25. 12. 2021 (sobota – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2021 (nedeľa – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. 12. – 30. 12. 2021 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 31. 12. 2021 (piatok – Silvester) – 6.30 – 17.00 hod., 1. 1. 2022 (sobota – Nový rok) – zatvorené, 2. 1. 2022 – Bratislava Mamateyova, Bratislava Betliarska – zatvorené, všetky ostatné predajne – 8.00 – 20.00 hod., 6. 1. 2022 (štvrtok – Traja králi) – zatvorené, od 7. 1. 2022 – otvorené podľa bežných otváracích hodín

Kaufland: do 23. 12. 2021 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 24. 12. 2021 (piatok – Štedrý deň) – 6.00 – 11.00 hod., 25. 12. 2021 (sobota – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2021 (nedeľa – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. 12. 2021 – 7.00 – 21.00 hod., 28. 12. – 30. 12. 2021 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 31. 12. 2021 (piatok – Silvester) – 7.00 – 18.00 hod., 1. 1. 2022 (sobota – Nový rok) – zatvorené, 2. – 5. 1. 2022 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 6. 1. 2022 (štvrtok – Traja králi) – zatvorené, od 7. 1. 2022 – otvorené podľa bežných otváracích hodín

Tesco Supermarkety, Expresy: do 23. 12. 2021 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 24. 12. 2021 (piatok – Štedrý deň) – do 11.00 hod., 25. 12. 2021 (sobota – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2021 (nedeľa – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. 12. 2021 – od 7.00 – bežné otváracie hodiny, 28. 12. – 30. 12. 2021 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 31. 12. 2021 (piatok – Silvester) – do 18.00 hod., 1. 1. 2022 (sobota – Nový rok) – zatvorené, 2. 1. 2022 – od 7.00 hod. – bežné otváracie hodiny, 3. 1. – 5. 1. 2022 – bežné otváracie hodiny, 6. 1. 2022 (štvrtok – Traja králi) – zatvorené

Služba Tesco Online nákupy bude mať tiež upravené prevádzkové hodiny. Zákazníci ju môžu využívať nepretržite až do 23. decembra 2021. Rozvoz objednávok bude zastavený počas vianočných sviatkov 24. až 26. decembra 2021, na Nový rok 1. januára 2022 a aj 6. januára 2022 na Troch kráľov. Na Silvestra 31. decembra 2021 bude služba obmedzená do 16.00 hod. Od druhého januárového dňa bude mať služba Tesco Online nákupy bežnú prevádzku.

Otváracie hodiny Tesco Hypermarkety a Tesco Obchodný dom Bratislava nájdete TU.

Terno: do 23. 12. 2021 – otvorené podľa rozpisu, 24. 12. 2021 (piatok – Štedrý deň) – otvorené podľa rozpisu, 25. 12. 2021 (sobota – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2021 (nedeľa – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. – 31. 12. 2021 – otvorené podľa rozpisu, 1. 1. 2022 (sobota – Nový rok) – zatvorené, 2. – 5. 1. 2022 – otvorené podľa rozpisu, 6. 1. 2022 (štvrtok – Traja králi) – zatvorené, od 7. 1. 2022 – otvorené podľa rozpisu

COOP Jednota: do 23. 12. 2021 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 24. 12. 2021 (piatok – Štedrý deň) – otvorené max. do 12.00 hod., každá predajňa si otváracie hodiny hodiny určuje individuálne, 25. 12. 2021 (sobota – 1. Sviatok vianočný) – zatvorené, 26. 12. 2021 (nedeľa – 2. Sviatok vianočný) – zatvorené, 27. – 30. 12. 2021 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 31. 12. 2021 (piatok – Silvester) – údaje ešte nie sú k dispozícii, 1. 1. 2022 (sobota – Nový rok) – zatvorené, 2. – 5. 1. 2022 – otvorené podľa bežných otváracích hodín, 6. 1. 2022 (štvrtok – Traja králi) – zatvorené, od 7. 1. 2022 – otvorené podľa bežných otváracích hodín

Otvorené aj počas sviatkov

Nové predajne potravín Žabka ako jediné na Slovensku ponúkajú svoje služby zákazníkom 363 dní v roku. Aktuálne je na Slovensku otvorených 11 predajní Žabka.

Predajne budú zatvorené iba 25. decembra 2021 (1. sviatok vianočný) a 1. januára 2022 (Nový rok). Počas vianočných sviatkov 24. a 26. decembra 2021 budú predajne otvorené podľa individuálnych otváracích hodín. Konkrétne sviatočné otváracie hodiny nájdu zákazníci na sociálnych sieťach Žabky (FB IG).

Štandardné otváracie hodiny predajní Žabka sú 7 dní v týždni od 6.00 hod. alebo 7.00 hod. až do 22.00 hod., resp. 23.00 hod. v závislosti od jednotlivých predajní.

Otváracie hodiny pošty

Vybrané pobočky Slovenskej pošty, v ktorých je uložené väčšie množstvo zásielok, budú predlžovať otváracie hodiny. Pošta tak chce vyjsť v ústrety klientom, aby si stihli vyzdvihnúť zásielky pred Vianocami. Informovala o tom hovorkyňa pošty Iveta Dorčáková.

Počas vianočných sviatkov (24. – 26. 12.) a novoročných sviatkov (1. 1. a 6. 1. 2022) budú všetky pošty zatvorené.

Hovorkyňa dodala, že na Silvestra (31. 12.) budú otváracie hodiny pre verejnosť skrátené. Aktuálne otváracie hodiny sú uvedené na výveskách jednotlivých pôšt, klienti ich nájdu v mobilnej aplikácii Slovenskej pošty aj na jej webovej stránke.

Ilustračné foto

Zdroj: Dnes24.sk