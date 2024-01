8. január 2024 Zo zahraničia Maltský arcibiskup presadzuje ZRUŠENIE celibátu: Kňazi by mali mať možnosť ženiť sa Rímskokatolícka cirkev by mala povoliť kňazom ženiť sa, vyhlásil jeden z jej najvyšších predstaviteľov.

Zdroj: TASR/Jakub Kotian

Arcibiskup Charles Scicluna, ktorý vedie maltskú katolícku cirkev, ako aj vatikánsky orgán, ktorý vyšetruje obvinenia kňazov zo sexuálneho zneužívania, povedal, že cirkev stráca ľudí pre prísne pravidlá celibátu. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.

Presadzuje zrušenie celibátu

„Keby to bolo na mne, zmenil by som pravidlá, podľa ktorých musí kňaz dodržiavať celibát. Prečo by sme mali prísť o mladého muža, ktorý by bol skvelým kňazom, len preto, že sa chce oženiť?,“ uviedol Scicluna pre denník Times of Malta.

„Muž môže… milovať ženu. Za súčasného stavu si musí vybrať medzi ňou a kňazstvom, a niektorí kňazi sa s tým vyrovnávajú tak, že sa tajne zapájajú do citových vzťahov,“ dodal arcibiskup v rozhovore, ktorý bol zverejnený v nedeľu.

Scicluna poznamenal, že katolícka cirkev povoľovala svojim kňazom uzatvárať manželstvá až do 12. storočia, a povedal, že by bol rád, keby sa Vatikán k tomuto postoju vrátil.

Hovorí o tom otvorene

Priznal však, že nie všetci vo Vatikáne boli tejto myšlienke naklonení, keď ju interne navrhol. „V Ríme o tom hovorím otvorene, ale rozhodnutie nie je na mne,“ povedal. Katolícka cirkev, ktorú vedie pápež František, vyžaduje, aby všetci kňazi a mníšky zložili sľub celibátu.

Biskupská synoda – poradný orgán katolíckej cirkvi – v roku 2019 odhlasovala, že kňazi v odľahlých oblastiach amazonského dažďového pralesa môžu uzatvárať manželstvá. Toto odporúčanie však pápež neprijal do katolíckej doktríny.

Scicluna je od roku 2018 adjunktom Dikastéria Svätej stolice pre náuku viery. V tejto funkcii je zodpovedný za skúmanie obvinení zo sexuálneho zneužívania mladistvých klerikmi na celom svete. Maltským arcibiskupom je od roku 2015.

Ilustračné foto

Zdroj: TASR