Tehotná Beňová hlási z nemocnice: Mám vás rada, zle sa mi dýcha! Aké má problémy?

#ahojteeee #tak my ideme do cieľovej rovinky. Lea sa má fantasticky a rastie a rastie, jej mamča ma trochu vyšší tlak a cukor a takéte tie záverečné problémiky, ale zvládame ich. Veľmi sa už na seba tešíme a vibec, tešilme sa na VŠETKO. #blahoželám NR SR k odmietnutiu Zaborskej zlomyseľného zákona. #mám vás rada, som obrovská, opuchnutá, zle sa mi dýcha ale som ŠŤASTNAAAA❤️💓👧🏻