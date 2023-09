Zdroj: TASR/AP Máme sa OBÁVAŤ? Vo svete opäť úraduje Covid, ZVYŠUJE sa počet hospitalizovaných na JIS WHO je znepokojená nárastom počtu prípadov covidu vo svete. Upozorňuje, že podiel zaočkovaných vo vysoko rizikových skupinách je veľmi nízky. 29. september 2023 Zo zahraničia

Zdroj: TASR/AP

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) vyjadrila pred blížiacou sa zimou znepokojenie nad nárastom počtu nových prípadov nákazy koronavírusom vo viacerých krajinách. TASR o tom informuje na základe stredajšej správy agentúry DPA.

Často končia na JIS

V krajinách, ktoré WHO nahlásili novonakazených, sa zvýšil počet hospitalizovaných s ochorením COVID-19 na jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS). V stredu na to upozornil v Ženeve generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, pričom nie všetky krajiny nové prípady nahlasujú.

Podiel zaočkovaných ľudí proti covidu vo vysoko rizikových skupinách je podľa WHO v Amerike a Európe znepokojujúco níz­ky.

Nemôžeme to ignorovať

„COVID-19 síce nepredstavuje takú akútnu krízu ako pred dvoma rokmi, ale to neznamená, že môžeme túto chorobu ignorovať,“ dodal.

Technická riaditeľka WHO pre COVID-19 Maria Van Kerkhoveová pripomenula, že podľa doterajších štúdií v súčasnosti šíriace sa varianty vírusu nespôsobujú závažnejší priebeh ochorenia. Vlády by podľa nej mali pokračovali v testovaní, aby bolo možné ich šírenie sledovať.

Zdôraznila, že známe ochranné opatrenia proti infekcii sú stále účinné a mali by sa používať vrátane vetrania, dezinfekcie rúk, nosenia rúšok v preplnených miestnostiach a očkovania.

