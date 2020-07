27. júl 2020 Zo Slovenska MAPA horúčav: V niektorých okresoch bude až do +36 °C. Kedy a kde čakať búrky?

Naše územie čaká mimoriadne teplé počasie, ktoré prinesie teploty až do +36 °C.

Zdroj: TASR/DPA

Výstraha druhého stupňa (oranžová farba na mape nižšie) pred horúčavami platí v utorok od 13.00 do 18.00 h pre celý Bratislavský a Trnavský kraj. Tiež väčšinu Nitrianskeho kraja. Tam treba počítať s horúčavami 35 až 36 °C.

Predpokladané teploty sú podľa meteorológov v danom ročnom období a oblasti bežné, avšak predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.

Bude horúco

Počas utorka má cez strednú Európu od západu postupovať ďalší studený front spojený s tlakovou nížou nad južnou Škandináviou. „Pred ním od juhozápadu vyvrcholí prílev teplého vzduchu, pričom najmä na juhozápade územia teplota vzduchu vystúpi až na 33 – 36 stupňov Celzia,“ uviedol SHMÚ na sociálnej sieti.

Maximum teploty vzduchu (35,3 stupňa Celzia) bolo v tomto lete zatiaľ namerané v Senici 10. júla.

„Je vysoko pravdepodobné, že zažijeme doposiaľ druhé najteplejšie obdobie v tomto roku. Je však určitá pravdepodobnosť, že táto hodnota bude dosiahnutá aj v tejto situácii. Oteplenie však bude len prechodné a už v noci z utorka na stredu postúpi do našej oblasti spomínaný studený front, ktorý prinesie veľa zrážok a treba počítať aj s intenzívnymi búrkami,“ doplnili meteorológovia.

Teplo bude aj v ďalších európskych krajinách. V Maďarsku sa v utorok a stredu očakávajú teploty aj vyššie ako +35 °C. Podobné hodnoty sa očakávajú aj v Rakúsku či Chorvátsku. Ešte teplejšie môže byť v Španielsku alebo Francúzsku.

Prídu aj búrky

Štart nového pracovného týždňa prinesie na naše územie opäť prevažne premenlivé počasie a v priebehu popoludnia sa v horských oblastiach, predovšetkým východnej polovice, budú vytvárať prehánky a búrky.

„Tie by mali prinášať predovšetkým prívalové zrážky a to najmä do oblasti hôr. Už v utorok začne počasie v strednej Európe ovplyvňovať studený front, ktorý bude do Nemecka, Česka, Rakúska a Poľska prinášať pomerne intenzívne búrky. Tie by sa počas utorka u nás nemali vyskytnúť a zostať by mali pred hranicami, no počas stredy nás už front ovplyvní,“ informuje portál iMeteo.sk.

Studený front začne postupovať od západu a na ňom sa budú vyskytovať búrky, ktoré by mohli byť aj intenzívnejšie. Búrky by mali byť sprevádzané prívalovými zrážkami, krúpami a nárazovým vetrom.

V ďalších dňoch by sa malo počasie upokojiť a búrky sa očakávajú až v závere týždňa.

Ilustračné foto, TASR

Zdroj: SHMÚ

