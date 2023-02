Zdroj: Pixabay.com / CC0 1.0 Vedci nasimulovali jadrový výbuch: KDE sa schovať pred kosti drviacou tlakovou vlnou? Je to síce hororová predstava, ale ak by sa vaše blízke okolie stalo cieľom jadrovej bomby, vedeli by ste, kam sa ukryť pred hrozivou tlakovou vlnou? 27. február 2023 TOS Magazín Lifestyle

27. február 2023 TOS Magazín Lifestyle Vedci nasimulovali jadrový výbuch: KDE sa schovať pred kosti drviacou tlakovou vlnou? Je to síce hororová predstava, ale ak by sa vaše blízke okolie stalo cieľom jadrovej bomby, vedeli by ste, kam sa ukryť pred hrozivou tlakovou vlnou?

Skupina vedcov z Nikózskej univerzity na Cypre nasimulovala jadrový výbuch 750-kilotonovej jadrovej bomby. Takáto bomba je niekoľkonásobne silnejšia ako bomby zhodené na Hirošimu (15 kiloton) a Nagasaki (25 kiloton).

Po výbuchu generuje nielen žiarenie v podobe ​​oslepujúceho svetla a spaľujúceho tepla, ale aj tlakové vlny, ktoré môžu v ničivej sile prejsť desiatky kilometrov.

Čomu sa vyhnúť?

A práve to, ako by sa pohybovala cez budovy takáto tlaková vlna vo vzdialenosti od 4 do 50 kilometrov od miesta výbuchu, bolo hlavným predmetom tejto novej štúdie. Prečo až od 4 kilometrov? Podľa vedeckého tímu tlaková vlna takejto explózie zničí v okruhu do 4 kilometrov úplne všetko.

Ľudia, ktorí sa nachádzajú v budovách mimo epicentra výbuchu, majú istú šancu, ak sa skryjú na „správnom“ mieste.

„Najnebezpečnejšími miestami v interiéri, ktorým sa treba vyhnúť, sú okná, chodby a dvere,“ zhrnul spoluautor štúdie Ioannis William Kokkinakis.

Podľa vedcov zúžené časti budov môžu pôsobiť ako aerodynamický tunel, ktorý zrýchli tlakovú vlnu na nebezpečný tlak až 18-násobku hmotnosti ľudského tela, čo je dosť na rozdrvenie kostí.

Ideálno miesto

Naopak, najlepšie miesto je podľa štúdie v polovici budovy, v miestnosti bez okien. "Aj v prednej miestnosti oproti výbuchu môže byť človek v bezpečí pred vysokými rýchlosťami, ak je umiestnený v rohoch stien,“ doplnil Kokkinakis.

Podľa vedcov je dôležitá aj samotná budova. Betón a kameň majú v tomto smere výhodu pred drevostavbami.

Samozrejme, teória je jedna vec a realita druhá. Stačí sa pozrieť do histórie, aké devastačné účinky mali oveľa menšie jadrové bomby zhodené na Hirošimu a Nagasaki. Táto štúdia však skúma len istú časť z celkového problému, ktorý by nastal pri jadrovom výbuchu. Čo napríklad hrozivé následky radiácie?

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk