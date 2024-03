10. marec 2024 Magazín Máte pocit, že vám niekto KLAME? Luhár to má často napísané na TVÁRI Naučte sa odčítať z tváre ľudí. Chronickí luhári sa vám budú zďaleka vyhýbať.

Vedeli ste, že podľa istej štúdie vraj niektorí ľudia dokážu klamať až 200-krát za deň? Ak chcete očistiť lož od pravdy, skúste sa zamerať na ich tvár či telo. Mnohí z nich si neuvedomujú, že vysielajú verejné signály o svojich klamstvách.

Zabudnite však na výrok o tom, že klamári sa nepozerajú svojim obetiam do očí. Podľa Science of People sa do nich v skutočnosti pozerajú intenzívne. Potrebujú sa presvedčiť, či ste im uverili. Ak sa im to nepodarilo, na svojej taktike budú musieť ešte popracovať.

1. Sledujte nos

Azda všetci poznáme známy príbeh o Pinocchiovi, ktorému počas klamstva rástol nos. Luhárov zase svrbí nos. Ako je to možné? Je to v dôsledku prekrvenia a dráždenia nervových zakončení. „Prítok krvi sa naraz zvyšuje, vrátanie oblasti na nose,“ povedal pre tamojší portál uznávaný neurológ Alan Hirsch. Ako príklad môže poslúžiť napríklad aféra niekdajšieho amerického prezidenta Billa Clintona so stážistkou Monikou Lewinskou.

Neurológovia počas jeho výpovede zistili, že ak prezident vravel pravdu, „nikdy sa nedotkol nosa“. No ak pravdu pokrivil či si ju prispôsobil „na zlomok sekundy sa zamračil a potom sa dotýkal opakovane nosa.“

2. Krk

Zamerajte svoju pozornosť na krk: „Ak sa človek dotkne krku, môže to byť vďaka zvýšenému potu v dôsledku nervozity alebo úzkosti z toho, že ho prichytia pri čine (odhalia pravdu – poz. red.).“ Klamstvo v nich môže vyvolať brnenie, a to práve v skúmanej oblasti. Klamári sa chcú tohto nepríjemného pocitu zbaviť a krku dotýkajú aktívnejšie.

O slovo sa prihlásila istá behaviorálna analytička a expertka na reč tela. „Často som to videla v súdnej sieni, kde pracujem ako konzultantka pre advokátov. Vždy, keď vidím, ako si niekto rukou zakrýva hrdlo, viem povedať, že klame,“ hovorí Lillian Glass pre Business Insider.

Zdroj: Dnes24.sk