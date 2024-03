2. marec 2024 Lifestyle Viete, čo je to PLOGGING? Dostane vás ľahko do formy a ochráni našu ZEM Existuje športová aktivita, ktorá necieli len na zdravie a krásne telo. Stačí trochu pohybu a zároveň urobíte niečo viac pre budúce generácie. Neveríte? Je to naozaj možné.

Beh či rýchla chôdza prináša množstvo benefitov. Zlepšuje zdravie, fyzickú kondíciu, naštartuje metabolizmus, podporuje chudnutie a zároveň zmierňuje stres. No vedeli ste, že počas toho môžete urobiť aj niečo významné pre životné prostredie?

Zdvihni a bež!

Vo svete je čoraz viac obľúbená športová aktivita známa pod názvom plogging. Je spojením dvoch švédskych slov – plocka upp (zdvihúť) a jog (jogging, beh). Ako už názov napovedá, ide o tradičný beh, počas ktorého sa zbiera drobný odpad. Športová disciplína vznikla vo Švédsku a veľmi rýchlo sa rozšírila do celého sveta.

„Odhaduje sa, že na túto aktivitu prihlásia denne dva milióny ľudí,“ píše portál The Standard.

Pohyb, prostredie a povedomie

Ako prebieha plogging? Bežci sa vyberú svojím tempom a popritom zbierajú do vriec odpadky, ktoré im stoja v ceste. „Nielenže je to ďalší prvok cvičenia, pretože zahŕňa ohýbanie a naťahovanie sa, ale touto aktivitou pomáhame vyčistiť životné prostredie a zvýšiť povedomie o problémoch znečistenia a odpadu,“ vysvetľuje The Swiss City Marathon.

Začalo to jednotlivcom

Hnutie odštartoval pred niekoľkými rokmi Erik Ahlström zo Štokholmu. Environmentalista nemohol tušiť, že tento trend si osvoja ľudia naprieč svetom. „Švédsko je stále špinavšie a špinavšie. Každý deň je na našich uliciach 2,7 milióna ohorkov z cigariet. Už niekoľko rokov sa snažím zmeniť správanie, ktoré je podľa mňa znakom nefunkčnej spoločnosti bez rešpektu k sebe navzájom a k Zemi, konkrétne, ak ide o vyhadzovanie odpadkov,“ vyznal sa pred niekoľkými rokmi na svojom webe The plastic runner.

Nemáte ešte kondičku? Nevadí, plogging je možné vykonávať počas prechádzky, bicyklovania či napríklad plávania a paddleboardingu.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk