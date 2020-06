3. jún 2020 Zo zahraničia Máte sociálne siete plné čiernych štvorčekov? Nesú silné posolstvo!

Kým Američania demonštrujú v uliciach, zvyšok sveta protestovalo v rámci aktivity Blackout Tuesday online.

Násilná smrť Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel 25. mája počas policajného zásahu v Minneapolise, vyvolala v mestách po celých Spojených štátoch amerických (USA) masové protesty. Mnohé z nich sa skončili násilnými stretmi s poriadkovou políciou, blokádou dopravy či podpaľačstvom.

Online protest

Kým Američania demonštrujú v uliciach, zvyšok sveta protestuje v rámci aktivity Blackout Tuesday online. Od včerajšieho dňa pribúdajú na profiloch používateľov Instagramu, Facebooku a Twitteru čierne štvorčeky s hashtagmi #blackouttuesday a #blacklivesmatter. Ide o aktivitu, ktorá predstavuje online protest proti rasovej nerovnosti a policajnej brutalite, ale aj solidaritu s hnutím Black Lives Matter.

Čiernymi štvorčekmi zároveň ľudia protestujú proti rasovej nerovnosti, ktorú často sprevádza policajná brutalita.

Blackout Tuesday je pôvodne aktivitou hudobného priemyslu. Zástupcovia hudobného biznisu by nemali v tento deň vydávať novú hudbu, mali by sa „zastaviť“ a tento deň využiť na rozhovory o krokoch, ktoré musia spoločne podniknúť na podporu černošskej komunity.

Smrť Afroameričana

Floyda zatkla polícia za priestupok v pondelok (25. máj) večer. Videozáznam zhotovený okolostojacimi ľuďmi zachytáva spútaného muža ležiaceho na zemi. Policajt Derek Chauvin najmenej päť minút tlačil kolenom na krk neozbrojeného, spútaného a ležiaceho Afroameričana. Zatknutý upozorňoval na bolesť a kričal, že nemôže dýchať. Postupne sa prestal hýbať aj rozprávať. Zomrel krátko na to, po prevoze do nemocnice. Vykonaná pitva potvrdila, že muž zomrel na zadusenie následkom tlaku na krku a chrbte. Súdny lekár to oficiálne označil za zabitie.

Floydova smrť vyvolala v USA pobúrenie. Zabitie muža odsúdil aj pápež František. „Nemôžeme tolerovať rasizmus ani pred ním zavrieť oči,“ povedal pápež. František sa však postavil aj proti násiliu niektorých demonštrantov, ktoré nasledovalo po Floydovej smrti. „Násilím nič nezískame a veľa stratíme,“ povedal.

Americký prezident Donald Trump na Twitteri mužovu smrť označil za „smutnú a tragickú“.

Proti policajnému násiliu s rasovým podtextom sa vyslovili mnohé americké športové hviezdy ako basketbalista LeBron James či členka basketbalovej Siene slávy Lisa Leslieová.

Bývalý hráč amerického futbalu Colin Kaepernick na sociálnej sieti Twitter napísal: „Ak takáto vec vedie k smrti, vzbura je jedinou logickou reakciou.“ Ozvali sa aj ďalší hráči, napríklad Joe Burrow z Cincinnati Bengals: „Komunita Afroameričanov potrebuje našu pomoc. Každý by si mal otvoriť oči a pozerať sa. Nejde o politiku, ale o ľudské práva.“

K protestom proti policajnému násiliu sa pripojil aj futbalista FC Schalke 04 Weston McKennie. Americký stredopoliar si počas zápasu 29. kola nemeckej Bundesligy s Werderom Brémy (0:1) navliekol na rukáv pásku s nápisom „Justice for George“ (Spravodlivosť pre Georgea) a po stretnutí zanechal odkaz na sociálnej sieti: „Rád by som upriamil pozornosť na problém, ktorý pretrváva už príliš dlho. Musíme sa postaviť za to, v čo veríme. Ja verím, že nastal čas, aby sme boli vypočutí,“ napísal McKennie na svojom twitterovom účte a pripojil hashtagy #justiceforge­orgefloyd a #saynotoracism (Povedz nie rasizmu).

Zdroj: Dnes24.sk/TASR