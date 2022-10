Zdroj: YouTube.com/FMFI UK , Pixabay.com Matematik Kollár predpovedá ďalšiu vlnu covidu: Nakazia sa DESIATKY percent Slovákov! Vyzerá to tak, že by sme sa mali pripraviť na ďalšiu vlnu pandémie. Predpovedá ju rešpektovaný matematik Richard Kollár. Kto je podľa neho najviac ohrozený? 11. október 2022 Zo Slovenska

11. október 2022 Zo Slovenska Matematik Kollár predpovedá ďalšiu vlnu covidu: Nakazia sa DESIATKY percent Slovákov! Vyzerá to tak, že by sme sa mali pripraviť na ďalšiu vlnu pandémie. Predpovedá ju rešpektovaný matematik Richard Kollár. Kto je podľa neho najviac ohrozený?

Známy matematik Richard Kollár priniesol znepokojivé správy. Na sociálnej sieti predpovedá príchod ďalšej vlny koronavírusu: „Je to žiaľ tak, prichádza ďalšia pandemická vlna. Táto nie je špecifická jedným dominujúcim variantom, ale prichádza mix rôznych potomkov omikronu, ktorí hľadajú divokou evolúciou slabiny našich imúnnych systémov. Tie sú už pomerne dobre natrénované z minulých predchádzajúcich infekcií či očkovaní, avšak vírus si stále hľadá cestičky okolo.“

Kollár upozornil, že počet infikovaných pomerne prudko rastie. V krajinách ako Slovensko však aktuálne pre obmedzené testovanie nemôžeme sledovať presnejšie dáta. Prudká pandemická vlna však udrela napríklad na Rakúsko a Nemecko, kde naďalej silnie.

Nakazia sa desiatky percent Slovákov

„Vzhľadom na anekdotické správy, je vlna už pomerne mohutná aj na Slovensku, možno sme už v jej pokročilej fáze a vrchol môže byť na dohľad, môže nás však ešte čakať aj fáza ďalšieho rýchleho rastu, fakt nevieme,“ napísal matematik.

Podľa Kollára si v najbližších dňoch a týždňoch znovu infekciou prejdú desiatky percent slovenskej populácie.

„Priebeh ochorenia je však poväčšine vďaka doteraz vybudovanej imunite mierny. Avšak štatistická šanca, že bude vážnejší, je výrazne väčšia ako to, že vás na chodníku zrazí opitý vodič. To len pre istotu, aby bolo jasné, že aj medzi malými pravdepodobnosťami môže byť veľký rozdiel a nie je jednoduché riziko vyhodnocovať,“ myslí si Richard Kollár.

A čo opatrenia?

Slováci majú v živej pamäti nepríjemné obmedzenia. Čakajú nás aj teraz? „Opatrenia nebudú, to si dovoľujem tipnúť pomerne s veľkou istotou. Môže sa obnoviť povinnosť nosiť respirátory napríklad v MHD, ale väčšie obmedzenia si momentálne neviem predstaviť. Nie je preto nevyhnutné mať väčšie obavy o to, ako vás opatrenia zasiahnu. To samozrejme znamená, že zdravotne bude znovu dosť ohrozená riziková skupina nad 60–70 rokov, či s chronickým ochorením, ktoré môže COVID zhoršiť,“ píše známy matematik a dodáva, že väčšie výpadky pracovnej sily síce hlásia na viacerých miestach v Európe, ale „keď sme to zvládli minule, teraz by to nemalo byť už horšie. Považujte však určite za možné, že vy sami strávite pár dní s (možno aj nepríjemnou) chorobou doma, najmä ak máte školopovinné de­ti.“

„COVID je fakt hnusná choroba a môže sa natiahnuť oveľa dlhšie, ako človek čaká.“

V prípade pocitu ohrozenia odporúča nasadiť si respirátor. „Viaceré štúdie ukázali, že najpodstatnejšou zložkou protipandemických opatrení je dôvera v spoločnosti, najmä dôvera v inštitúcie. Pri súčasnom nastavení na Slovensku, a pri rétorike či už vládnych ale aj nevládnych politikov, je jasné, že to u nás dopadne tak ako obyčajne. Každý dôveruje iba sebe. Priznávam, vnímam to osobne v tejto situácii podobne,“ vyjadril svoj názor Kollár.

Dodržiavali ste opatrenia? Môžete byť ohrození

„Zaujímavosťou však môže byť v tejto vlne to, že nemožno vylúčiť, že najlepšie sa s touto zmesovou vlnou vysporiadajú tí, čo sa počas pandémie najmenej chránili, a tak si vypestovali imunitu na široký rozsah mutácií. Najviac ohrození tak môžu byť práve tí, ktorí sa doteraz najviac chránili. Je to paradox, a pre mnohých môže byť veľmi nepríjemný. Pre našu krajinu ako celok by to však mohla byť aj dobrá správa, opatrenia sme dodržiavali pravdepodobne po väčšinu času menej ako ostatné krajiny,“ myslí si Richard Kollár.

Podľa matematika nie je jasné, ako dlho bude táto vlna trvať, no môže to pokojne byť už iba mesiac: „Ak to bude prebiehať ako v minulých vlnách, takmer určite však by sme mali v polovici decembra už klesať a následne čakať na ďalšiu zimnú vlnu. Uvidíme, čo prinesie tá, zimný variant sa ešte len rodí.“

