Matovič: Nemám chuť takto pokračovať! Veľké OSPRAVEDLNENIE smerom k Slovákom

Premiér Igor Matovič je už mesiace známy tým, že prostredníctvom Facebooku vyjadruje svoje pocity a emócie. Jeho posledný status je však ospravedlňujúci.

Takmer celé Slovensko čaká, či skôr tŕpne, čo zase líder strany OĽaNO napíše na sociálnu sieť. Preto sa jeho aktuálny „príhovor“ vymyká z tých predošlých. V poslednom čase totiž medzi ním a šéfom SaS Richardom Sulíkom to cez statusy poriadne iskrí.

Premiér sa ospravedlnil aj svojim partnerom. Tvrdí, že od utorka, ak bude chcieť niekto verejne spochybňovať rozhodnutia svojich koaličných partnerov, tak im to najprv povie do očí na koaličnej rade.

„Ťažká doba,“ tak pomenoval premiér svoj nový status na Facebooku. „Nemá zmysel to tajiť. Na včerajšej predpolnočnej koaličnej rade som svojim kolegom povedal, že ak sa situácia nezmení, nemám viac síl a chuť takto pokračovať ďalej. Nedokážem v čase, keď sa Slovensko nachádza v najťažšej situácii od ll. svetovej vojny a stojí zrejme pred najťažšími troma mesiacmi v tomto boji, neustále striehnuť na výpady od brata v zbroji,“ píše Igor Matovič.

Nie je tajomstvom, že mnohým už Matovičova komunikácie cez statusy či odkazy na sociálnych sieťach, vadila. Zdá sa, že sa to zmení.

„Áno, ľuďom sme pred voľbami sľúbili úplne otvorené vládnutie, a preto je fajn, že ľudia vedia o všetkom, čo sa v koalícii deje. Na druhej strane, úprimne uznávam, že som úplne zbytočne späť reagoval na každý podpich pod rebro,“ hlási Igor Matovič.

„Nedokázal som sa cez to preniesť, lebo to bolo zraňujúce a nepovažoval som to za fér voči mne, nášmu hnutiu a ostatným dvom koaličným partnerom. Ale uznávam, mal som radšej mlčať, nereagovať, odkusnúť si jazyk a ľudia by si urobili úsudok sami. Ospravedlňujem sa za svoje konanie, prepáčte,“ dodáva.