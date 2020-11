Včera o 22:49 Milan Hanzel Správy Zo Slovenska Matovič potvrdil to, čoho sa Slovensko bálo: Čaká nás ADVENT plný plošného testovania!

Adventný kalendár na tento rok odložte a pripravte si "covidový"! Aj takto nadnesene sa dá vyjadriť to, čo na ústrednom krízovom štábe schválili.

Zdroj: TASR/Jakub Popelka

Do Vianoc by sa mali na Slovensku konať tri kolá testovania, v ktorých sa má použiť osem miliónov antigénových testov.

Premiér a jeho slová

Potvrdil to večer premiér Igor Matovič (OĽANO) po pondelkom rokovaní ústredného krízového štábu s tým, že testovanie na štábe schválili. Prvé kolo sa má uskutočniť 6. decembra a má byť celoplošné. Ďalšie dve by mali byť v mestách a obciach, ktoré z prvého kola vyjdú ako problematické.

„Rôzne zložky štátu, ktoré sa budú podieľať na plánovaní, majú prísť do stredy (25.11.) s návrhom, ako zrealizovať osem miliónov testov v priebehu troch decembrových víkendov,“ povedal Matovič. Viac podrobností k testovaniu nepovedal.

Študenti si oddýchnu

Štáb riešil aj otázku návratu detí do škôl. Zatiaľ k uvoľňovaniu nedochádza. Matovič avizuje návrh, ktorý by žiakov 2. stupňa základných škôl a študentov stredných škôl mohol vrátiť do škôl na posledné dva týždne. Podrobnosti zatiaľ premiér nespresnil.

Druhý stupeň základných škôl a stredné školy sa zrejme od budúceho týždňa neotvoria

Naďalej platí, že uvoľňovanie prichádza do úvahy až vtedy, keď bude situácia pod kontrolou a počet prípadov klesne na 750 denne.

Zdroj: Dnes24.sk/TASR