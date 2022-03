Medvedev: Dávajte si pozor na jazyk, páni! Ekonomické vojny sa často zmenili na skutočné

Bruno Le Mair vyhlásil, že Francúzsko vedie s Ruskom ekonomickú vojnu v súvislosti s napadnutím Ukrajiny. TASR o tom informuje na základe správy televízie CNN.

„Dávajte si pozor na jazyk, páni,“ napísal v príspevku na sociálnej sieti Twitter Medvedev, ktorý je v súčasnosti podpredsedom Rady bezpečnosti Ruskej federácie.

„Nezabudnite, že sa v histórii ľudstva ekonomické vojny pomerne často zmenili na skutočné,“ dodal bývalý ruský prezident.

„Sme v totálnej hospodárskej a finančnej vojne proti Rusku… sankcie budú aplikované, kým sa (ruský prezident) Vladimir Putin nespamätá,“ povedal Le Maire vo vysielaní stanice Franceinfo.

Medvedev už minulý týždeň uviedol, že Rusko bude vo svojej operácii na Ukrajine pokračovať, až kým nedosiahne ciele stanovené prezidentom Putinom, a to bez ohľadu na uvalené sankcie. Moskva podľa Medvedeva diplomatické vzťahy so Západom nepotrebuje.

Bruno Le Maire sčasti odvolal svoje slová o „totálnej ekonomickej a finančnej vojne“ proti Rusku. Vyhlásil, že sa zle vyjadril a výraz vojna sa nezlučuje s úsilím Francúzska o zmiernenie napätia. „Nie sme v boji proti ruskému ľudu,“ dodal minister pre agentúru AFP.

Today, some French minister has said that they declared an economic war on Russia. Watch your tongue, gentlemen! And don’t forget that in human history, economic wars quite often turned into real ones