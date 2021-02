Zdroj: TASR/Martin Baumann Meno Slota sa vracia do veľkej POLITIKY! Dokonca zakladá aj novú stranu Nezabudnuteľný národniar! Niekdajší predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Ján Slota je už na politickom dôchodku, no črtá sa, že bude mať nasledovníka. 24. február 2021 Milan Hanzel Správy Politika

24. február 2021 Milan Hanzel Správy Politika Meno Slota sa vracia do veľkej POLITIKY! Dokonca zakladá aj novú stranu Nezabudnuteľný národniar! Niekdajší predseda Slovenskej národnej strany (SNS) Ján Slota je už na politickom dôchodku, no črtá sa, že bude mať nasledovníka.

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ján Slota patril k tým politikom, ktorí hýbali s dejinami nášho štátu po rozdelení Československa. Ako dlhoročný líder národniarov bol známy aj tým, že mal mimoriadne ostrý slovník a často útočil na maďarskú menšinu.

„Do tankoch“

Rovnako známe boli aj jeho kontroverzné vyjadrenia, ktorými sa zapísal do dejín. Azda jeho najslávnejším bolo: „My pôjdeme do tankoch a zrovnáme Budapešť.“ To vyriekol na mítingu HZDS v roku 1999. Bol známy aj ako primátor Žiliny, ktorej „vládol“ dlhých šestnásť rokov. Z veľkej politiky sa vytratil v roku 2012, keď sa novým predsedom národniarov stal Andrej Danko.

V jeho stopách

Slota má troch synov a jednu dcéru. Práve ten najstarší, Pavol, sa vybral nasledovať otca a mieri do politiky. „Prípravný výbor politického hnutia s názvom Domov – národná strana (skratka názvu: Domov-NS) oznámil Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, že začal zbierať podpisy na zoznam občanov, ktorí súhlasia s tým, aby uvedené politické hnutie vzniklo. Oznámenie sa zverejňuje na dobu 180 dní. Doba zverejnenia začína plynúť dňa 04. 02. 2021 a končí dňa 02. 08. 2021,“ uvádza ministerstvo vnútra na svojej webovej stránke.

Zbiera podpisy

Pavol Slota patrí k trom členom prípravného výboru novej strany a takisto aj splnomocnencom. Podľa zákona o politických stranách teraz musí vyzberať minimálne 10-tisíc podpisov. S tým by nemal mať žiadny problém, hlavne po tom, čo chcel v októbri 2020 nahradiť Andreja Danka na čele SNS. Nebolo mu to umožnené a jeho riadenie nazval fašistickým.

FOTO: ilustračné

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

enník N, Pavol Slota je jedným z troch členov prípravného výboru aj jeho splnomocnencom. Ešte v minulom roku chcel Pavol Slota kandidovať za predsedu SNS proti Andrejovi Dankovi, strana mu ale prihlášku zamietla.

Zdroj: Dnes24.sk