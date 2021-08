10 Galéria Zdroj: TASR/AP Messi potvrdil odchod z Barcelony: Na tlačovke nezadržal slzy a ROZPLAKAL sa, FOTO Argentínsky futbalista Lionel Messi v nedeľu na tlačovej konferencii potvrdil odchod z FC Barcelona, v ktorého drese pôsobil celú doterajšiu profesionálnu kariéru. 8. august 2021 han Futbal

Pred novinármi iba s ťažkosťou zadržiaval slzy.

Tridsaťštyriročný Messi pripustil, že jeho nový klub bude Paríž St. Germain. Barcelona si už pre veľké dlhy a sprísnenú finančnú politiku La ligy dlhoročného lídra nemohla ďalej dovoliť.

Dojatý Messi

„Moja rodina a ja sme boli presvedčení, že zostaneme tu, doma. Toto sme chceli viac ako čokoľvek. Pravda je taká, že neviem, čo povedať. Po 21 rokoch odchádzam s tromi deťmi, ktoré sa považujú za Kataláncov. Dal som klubu všetko od prvého dňa, čo som sem prišiel, až do posledného. Je to pre mňa veľmi zložité, nie som na to pripravený,“ priznal dojatý Messi.

Argentínčan strelil v 778 zápasoch v drese „blaugranas“ 672 gólov a získal s klubom rekordných 34 trofejí. Desaťkrát vyhral La Ligu, sedemkrát sa tešil z triumfu v Kráľovskom pohári a španielskom Superpohári. Na medzinárodnej scéne vyhral štyrikrát Ligu majstrov, trikrát MS klubov FIFA i európsky Superpohár.

