17. máj 2023 Správy Zo Slovenska Minimálne DÔCHODKY sa zvýšia o DESIATKY eur: O koľko si seniori PRILEPŠIA? Minimálne dôchodky sa rozmrazia. Toľkoto si seniori prilepšia po 30 a 45 odpracovaných rokoch.

Po 30 odpracovaných rokoch sa minimálny dôchodok, ktorý bol štyri roky zmrazený, zvýši minimálne o 31,4 eura a v prípade 45 odpracovaných rokov sa zvýši o 52,5 eura. V utorok o tom informoval líder mimoparlamentnej strany Hlas-SD Peter Pellegrini na tlačovej konferencii.

Presadil rozmrazenie dôchodkov

Hlas-SD uviedol, že presadil rozmrazenie minimálnych dôchodkov od júla. Podpredseda strany Erik Tomáš vyčíslil, že napríklad po 30 odpracovaných rokoch sa dôchodok, ktorý bol štyri roky zamrazený, zvýši o 31,4 eura. Po 35 odrobených rokoch narastie o 37,2 eura, po 40 o 43,6 eura a keď niekto pracuje 45 rokov, tak to bude o 52,5 eura.

„Erik Tomáš takisto podá pozmeňujúce návrhy k zákonu o sociálnom poistení, aby sa predsa len podarilo Hlasu-SD presadiť mimoriadnu valorizáciu všetkých slovenských dôchodkov ešte k 1. júlu,“ povedal Pellegrini. Odôvodnil to tým, že so zvýšením dôchodkov sa nemôže čakať do budúceho januára.

Zdroj: TASR