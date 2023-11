41 Galéria Zdroj: Instagram.com/lhouraii Mladá žena sa každý deň líči namodro: Považuje sa za MIMOZEMŠŤANA, chcela by VIAC končatín Mladá žena samu seba považuje za mimozemšťanku. Každý deň sa preto maľuje namodro a uvažuje nad celotelovým tetovaním. 6. november 2023 Rastislav Búgel Lifestyle

6. november 2023 Rastislav Búgel Lifestyle Mladá žena sa každý deň líči namodro: Považuje sa za MIMOZEMŠŤANA, chcela by VIAC končatín Mladá žena samu seba považuje za mimozemšťanku. Každý deň sa preto maľuje namodro a uvažuje nad celotelovým tetovaním.

Na prvý pohľad by sme si mohli myslieť, že 33-ročná Lhouraii Li z anglického Bradfordu sa vyparádila na halloweensku párty. Žena je však presvedčená, že nepochádza z tejto planéty. Myslí si totiž, že je mimozemšťan. Na tému upozornil portál idnes.cz.

Chcela by ďalšie končatiny

Lhouraii sa každý deň niekoľko hodín líči a češe. Chce tak docieliť dokonalý mimozemský vzhľad. „K dokonalosti jej už vraj chýbajú iba ďalšie končatiny, ktoré by vraj ako mimozemšťanka mala mať,“ píše portál.

Každodenné líčenie ju vraj už otravuje. Modrú kožu by chcela mať permanentne. Uvažuje preto nad celotelovým tetovaním.

„Viem, že by bolo veľmi bolestivé, keby som si mala nechať celé telo potetovať modrou, ale určite by to stálo za to. Cítim, že som vo svojej podstate modrá. Aj moja aura je modrá,“ vraví mladá žena.

„Mimozemský“ priateľ

Údajne si už na jej extravagantný vzhľad zvyklo aj jej okolie a nikto to už nerieši. Navyše, ako návštevník z inej planéty sa identifikuje aj jej priateľ.

Žena, ktorá sa každý deň maľuje namodro, sa živí ako manikérka. Inšpiráciu vraj hľadá v myšlienkach a spomienkach na „minulosť na inej planéte.“

„Keď som bola malá, cítila som, že do spoločnosti nijako nezapadám. Vždy ma mali za divnú, nerada som chodila medzi ľudí a zostalo mi to až do dospelosti. Najradšej som doma, vyhýbam sa preľudneným miestam a mám svoj vlastný svet. Nikomu neubližujem, nikoho k ničomu nenútim. Mám okolo seba milujúcu rodinu a priateľa a som spokojná,“ dodala Lhouraii Li.

