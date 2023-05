Zdroj: Twitter.com/mixdevil66 Mladík sa ponúkol BANÁNOM: Ukázalo sa, že zjedol exponát za viac než 100-tisíc eur! VIDEO Študent na návšteve múzea vyvolal poriadny rozruch. Video zachytávajúce ho ako si pochutnáva na umeleckom diele obletelo svet. 2. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia

2. máj 2023 Barbara Dallosová Správy Zo zahraničia Mladík sa ponúkol BANÁNOM: Ukázalo sa, že zjedol exponát za viac než 100-tisíc eur! VIDEO Študent na návšteve múzea vyvolal poriadny rozruch. Video zachytávajúce ho ako si pochutnáva na umeleckom diele obletelo svet.

Mladíkovi nenapadlo, že banán prilepený na stene múzea v Soule, môže byť exponát. Internetom sa šíri video, ktoré ho zachytáva, ako si umelecké dielo pohodlne odlepí zo steny a pustí sa do jedenia. Keď si mladý muž pochutnal na ovocí, šupku bezstarostne prilepil späť na stenu. O prípade informuje portál All That Is Interesting.

Ako už teraz juhokórejský študent Noh Huyn-soo vie, nešlo o občerstvenie pre návštevníkov ale o umelecké dielo za poriadne mastnú sumu. Jeho hodnotu vyčíslili na 120-tisíc dolárov, čo je bezmála 110-tisíc eur.

Noh Huyn-soo má pre svoje konanie zvláštne vysvetlenie. Údajne v ten deň nestihol raňajkovať a v múzeu ho proste prepadol hlad.

Keď sa mladík dozvedel cenu svojich „raňajok“, zrejme ho zalial studený pot. Obávať sa však nemusí. Múzeum ho údajne neplánuje žiadať o náhradu škody ani vzniesť obvinenie. Banán totiž muselo aj tak každý druhý deň vymieňať za čerstvý. Zjedený exponát teda jednoducho nahradili ďalším kusom ovocia.

#Banana drama: ‘hungry’ South Korean student eats $120,000 #artwork. Footage shows Noh Huyn-soo unpeeling and eating piece of fruit in work by #MaurizioCattelan before reattaching skin to wall https://t.co/OGdv5YU5nS pic.twitter.com/ZQWgRexr4p — MIX (@mixdevil66) May 2, 2023

