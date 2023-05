Zdroj: Facebook.com/Igor Matovic , TASR/Martin Baumann Pľuvance aj VULGARIZMY: Matovič sa dostal do KONFLIKTU na pochode za práva trans ľudí Igor Matovič sa stal súčasťou konfliktu na protestnom pochode za práva transrodových ľudí. Keď účastníci začuli jeho odpovede na otázky novinárky, strhla sa poriadna mela. 2. máj 2023 Zo Slovenska

2. máj 2023 Zo Slovenska Pľuvance aj VULGARIZMY: Matovič sa dostal do KONFLIKTU na pochode za práva trans ľudí Igor Matovič sa stal súčasťou konfliktu na protestnom pochode za práva transrodových ľudí. Keď účastníci začuli jeho odpovede na otázky novinárky, strhla sa poriadna mela.

V utorok 2. mája sa v Bratislave konal pochod za práva trans ľudí. Do konfliktu s účastníkmi sa dostal Igor Matovič.

„Pred chvíľou som vyšiel z parlamentu smerom do našej centrály. V diaľke dolu na Zámockej som videl dav ľudí s dúhovými vlajkami. Oslovila ma pani, ktorá dav čakala, prehodili sme pár slov… Následne ma oslovila redaktorka z Refreshera… Opýtala sa pár otázok, na ktoré som je priebežne odpovedal. Vtom prišiel prvý človek z davu a začal na mňa poza chrbát redaktorky vyhukovať “ko…, ko…, ko…” Potom prišli ďalší a začalo vulgárne peklo, ktoré som ešte nevidel a ani nezažil,“ napísal Igor Matovič na sociálnej sieti.

Prišiel provokovať?

Iný názor na celú situáciu má stránka Povedzme nie, ktorá situáciu zachytila na video: „Predseda OĽaNO Igor Matovič nemá akékoľvek zábrany. Vo vyhrotenej atmosfére prišiel zákerne provokovať aj na protestné zhromaždenie za práva trans ľudí. Presne na mieste, ktoré polícia vyhradila pred parlamentom pre zhromaždených, mal potrebu sa predvádzať a rozprávať novinárom svoje transfóbne drísty.“

Pľuvance a vyhrážky

Igor Matovič hovorí, že si musel vypočuť vyhrážky a schytať mal aj niekoľko pľuvancov. „Krížom krážom ako totálni dezoláti začali na mňa súkať tie najvulgárnejšie nadávky, pľuť odzadu na sako a vyhrážať “skončil si, ja ťa zabijem!”. Po chvíli som vytiahol z vrecka mobil, že si tú oplzlú primitívnu bandu zvečním … V tom mi jeden orangutan vytrhol z ruky mobil … Nakoniec sa mi časť vyčíňania primitívov podarilo aj tak nahrať,“ píše šéf OĽaNO.

Podľa portálu Refresher došlo k incidentu po tom, čo účastníci pochodu začuli Matovičove odpovede na otázky o právach LGBTI+ ľudí: „Matovič v rozhovore podobné stretnutia a protesty označil za LGBTI+ propagandu, čo sa nepáčilo viacerým účastníkom, ktorí jeho vyjadrenia považovali za provokáciu.“

„Chodím po Slovensku krížom-krážom a stretol som množstvo fanúšikov ĽSNS či Republiky. Nikde som však nestretol pokope tak primitívnych, arogantných, vulgárnych a zlých ľudí, ako medzi týmito transrodovými aktivistami. Nikdy sa mi žiadny fanúšik ĽSNS či Republiky nevyhrážal do očí smrťou… Až transrodový aktivista pred parlamentom. Po dnešku som o to viac presvedčený, že pred týmito “ľuďmi” musíme naše deti chrániť… A som násobne viac presvedčený, že by sme mali na Slovensku výrazne viac investovať do dostupnosti psychiatrickej pomoci. Pacientov kopa,“ dodal Igor Matovič.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Facebook

LGBTIQXYZ+ “ľudia” pred parlamentom … pred chvíľou som vyšiel z parlamentu smerom do našej centrály. V diaľke dolu na... Posted by Igor Matovic on Tuesday, May 2, 2023

Zdroj: Dnes24.sk