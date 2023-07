Zdroj: TikTok.com/_josh_bulman_ Mladík zažil v nemocnici ŠOK: Lekárka si musela vyhľadať VIDEO, ako mu obviazať nohu! Pri návšteve nemocnice očakávame, že sa o nás postarajú odborníci. Zranený mladík však zažil poriadny šok. 28. júl 2023 Zo zahraničia

28. júl 2023 Zo zahraničia Mladík zažil v nemocnici ŠOK: Lekárka si musela vyhľadať VIDEO, ako mu obviazať nohu! Pri návšteve nemocnice očakávame, že sa o nás postarajú odborníci. Zranený mladík však zažil poriadny šok.

27-ročný Joshua Bulman z Colorada musel s bolestivým zranením vyhľadať odbornú pomoc. Na skateboarde si vyvrtol nohu a spôsobil si aj malú zlomeninu.

Zamieril do nemocnice, kde očakával, že mu nohu niektorý z lekárov obviaže.

Šok v nemocnici

V zdravotníckom zariadení ho však čakal poriadny šok. Kým ležal na nemocničnom lôžku, jeho lekárka na internete vyhľadávala video s návodom, ako obviazať zranený členok.

„Doktorka sledovala video o tom, ako obviazať členok predtým, ako mi ho obmotá,“ napísal mladý muž k svojmu videu, ktoré zverejnil na TikToku.

Ako informuje portál New York Post, video sa stalo virálnym, pričom si ho pozrelo viac ako 1,4 milióna ľudí. Okamžite vyvolalo diskusiu, či majú niektorí lekári dostatočnú prax na vykonávanie svojej profesie.

Bral to „športovo“

Mladík opisuje, že ho zážitok nepobúril. Práve naopak. „Začal som sa smiať. Neprekážalo mi to ani ma to neznervózňova­lo…Odpútalo mi to myseľ od bolesti a od zranenia,“ cituje jeho slová portál.

Viacero ľudí však pod videom netajilo zdesenie. „Bol by som omdlel. Fuj,“ reagoval jeden z nich a ďalší dodáva: „Keď som bol na pohotovosti, raz som počul lekárov povedať, že "Nevedia všetko, len vedia, ako a kde si veci vyhľadať.“ Naozaj!"

