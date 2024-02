21. február 2024 Rastislav Búgel Kultúra Mladú herečku a speváčku NIČÍ rakovina: Navštevuje špecialistku na PALIATÍVNU starostlivosť Českej herečke a speváčke Anne Slováčkovej hádže osud polená pod nohy. Pred tromi rokmi porazila rakovinu prsníka, no zákerné ochorenie sa vrátilo a napadlo jej pľúca.

28-ročná talentovaná speváčka a herečka Anna Slováčková je veľká bojovníčka. Pred piatimi rokmi jej diagnostikovali rakovinu prsníka, nad ktorou po dvoch rokoch zvíťazila.

Tvrdá rana

Vlani na začiatku septembra ju však čakala zdrvujúca správa. Rakovina je späť.

Tentoraz Anne napadla pľúca. Lekári jej diagnózu oznámili v čase, keď mala oslavovať vydanie nového albumu. „Čo cítim? Strašný hnev. A pochopiteľne strach. A tiež mám pocit, že som všetkých sklamala. Nechcem v nikom vzbudzovať strach a nechcem, aby to vyzeralo ako pravidlo, že sa rakovina môže vrátiť. Pravidlo to totiž nie je,“ napísala vtedy na sociálnej sieti.

Dala si oholiť hlavu

V najnovšom rozhovore pre novinky.cz priznáva, že keď nastúpila na liečbu, bola odhodlaná zvládnuť to znovu, no chemoterapie ju oslabujú. „Keď som bola prvýkrát chorá, zliezli mi všetky vlasy, obočie aj riasy. Teraz mi vypadávajú chumáče, tie holé miesta nešli ničím zakryť, tak som si nechala hlavu oholiť,“ prezradila.

Prezradila, čo jej pomáha

Aj napriek trápeniu sa snaží na svoje okolie vplývať pozitívne a optimisticky: „Viem, ako to na nich pôsobí, keď vidia, že som v háji. Nechcem ich zbytočne zaťažovať.“

Popri klasickej liečbe skúša aj rôzne alternatívne spôsoby. „Veľmi mi pomáha CBN (legálne konope). Nie som žiadny hulič, ale vidím, že to účinkuje. Pomáha mi spať, spánok je pre mňa všeliek,“ priznáva Slováčková.

Po chemoterapii musí veľa oddychovať. Pomáhajú jej aj lieky na nevoľnosť. V jedle sa neobmedzuje. Vraví, že počúva svoje telo a dá si to, na čo má chuť.

Priznanie, ktorým šokovala

Keď sa jej redaktorka opýtala na to, čo jej vravia lekári, Anna Slováčková povedala niečo, čo fanúšikov nepríjemne prekvapilo.

„Nejaké prognózy som si vypočula, ale nie je to nič, čo by som teraz chcela zdieľať so svetom. Verím, že všetko dopadne dobre a nie je dôvod sa plašiť. Chodím k doktorke, ktorá sa špecializuje na paliatívnu starostlivosť. Všetci sa vždy vystrašia, keď to spomeniem, ale je to človek, ktorý vie odpovedať na všetky otázky okolo liečby, ktoré mám,“ povedala Slováčková.

Paliatívna starostlivosť je totiž určená ľuďom vo veľmi vážnom stave, často s nevyliečiteľným ochorením, ktorej hlavným cieľom je zmiernenie utrpenia a skvalitnenia času, ktorý im ešte ostáva.

