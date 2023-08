Zdroj: Môjobchod Môjobchod odteraz aj na Hurbanovom námestí v Bratislave Kvalitné potraviny, čerstvá káva so sebou a teplé pečivo pod jednou strechou. To všetko ponúka od 26. júla 2023 sieť predajní Môjobchod, ktorá otvorila svoj nový dizajnový koncept obchodu v centre Bratislavy na Hurbanovom námestí 7. 3. august 2023 Tlačové správy

3. august 2023

Môjobchod odteraz aj na Hurbanovom námestí v Bratislave

Kvalitné potraviny, čerstvá káva so sebou a teplé pečivo pod jednou strechou. To všetko ponúka od 26. júla 2023 sieť predajní Môjobchod, ktorá otvorila svoj nový dizajnový koncept obchodu v centre Bratislavy na Hurbanovom námestí 7.

Výhodou Môjobchod je blízkosť centra, dostupnosť električkového spojenia, bohatá ponuka potravín a široký sortiment. Predajná plocha o výmere 70 metrov štvorcových dáva zákazníkom možnosť vybrať si zo širokej ponuky produktov vrátane vlastných značiek, nechýba čerstvé ovocie a zelenina. Zákazníkom sú k dispozícii nápoje rôznych druhov, mliečnych a mrazených výrobkov až po drogériový tovar. Na svoje si prídu aj milovníci zdravých potravín. Môjobchod nezabúda ani na tieto špeciálne požiadavky a v sortimente ponúka vegánske, bezlepkové a aj bezlaktózové potraviny, ktoré vyhovujú individuálnym potrebám zákazníka.

Rýchly nákup, dizajnový priestor

Zákazníci si v novom obchode vychutnajú aj unikátny a pohostinný nákupný zážitok v príjemnej atmosfére. Môjobchod je svojím konceptom pripravený obslúžiť náročného zákazníka a to prostredníctvom vhodne a efektívne usporiadaného sortimentu, čím šetrí čas strávený v predajni. Prostredie Hurbanovho námestia zákazníci vnímajú príťažlivo z hľadiska dostupnosti a možnosti rýchleho nákupu počas prestávky v práci, návštevy iných obchodov, ale aj na nákup akejkoľvek drobnosti, alebo spomínanej kávy so sebou.

„Chceme byť k našim zákazníkom čo najbližšie, neustále monitorovať ich náročné požiadavky a dopriať im skvelý nákupný zážitok. Aj napriek tomu, že je sieť predajní Môjobchod situovaná najčastejšie v dedinskom prostredí, naším cieľom je preniknúť ešte viac aj do centra mesta a demonštrovať tým kvalitu značky Môjobchod a služieb, ktoré ponúka. Veríme, že Môjobchod na Hurbanovom námestí naši zákazníci riadi navštívia, presvedčia sa sami o kvalitách ambassador konceptu a budú sa radi vracať nielen sem, ale aj do iných našich obchodov v Bratislave. Prehĺbenie dôvery zákazníkov v značku Môjobchod je pre nás kľúčový atribút,“ potvrdil Matej Varga, head of franchise Môjobchod zo spoločnosti METRO Cash and Carry SR.

Môjobchod je druhá najväčšia sieť franšízových obchodov patriaca pod silného partnera Metro Cash and Carry SR, ktorá bola na Slovensku založená v roku 2012. Súčasťou tejto aliancie je nespočetne veľa spokojných partnerov, no najmä koncových zákazníkov, ktorí prinášajú nakupujúcim to najlepšie v podobe kvalitných produktov a príjemného nákupného zážitku. Môjobchod pred časom predstavil ambassador formát predajne, ktorý je kombináciou moderného minimalistického dizajnu, inovatívnych interiérových riešení a efektívneho usporiadania sortimentu s cieľom vylepšovať spokojnosť zákazníkov a zvyšovať kvalitu nákupného zážitku. Kvalita a čerstvosť potravín je primárnym kľúčom pre zachovanie vysokého štandardu tohto formátu.

