3. november 2020 Zo Slovenska Môže ísť dieťa do školy, ak sa jeho rodičia netestovali na Covid-19? Áno, ALE!

Z predbežných výsledkov plošného testovania na Covid-19 je jasné, že sa nezúčastnil každý jeden rodič, a teda nie každý má certifikát. Čo s deťmi takých rodičov?

Zdroj: TASR/Roman Hanc

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ) SR odporúča rodičom, ktorí sa nezúčastnili celoplošného testovania na ochorenie COVID-19, aby zvážili umiestnenie dieťaťa do materskej školy, prípadne, aby žiaka základnej školy z vyučovania ospravedlnili.

Ospravedlnenie by sa malo týkať piatich po sebe nasledujúcich vyučovacích dní, do ktorých sa nezapočítavajú víkendy ani prázdniny.

Do školy bez rodiča

„Ak ale rodič potrebuje dať dieťa do školy, dieťa môže v zmysle vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR vstupovať do budovy školy. Rodič bez negatívneho testu však do školy vstúpiť nesmie,“ konštatuje minister školstva Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti. Do pozornosti dáva novú vyhlášku ÚVZ SR č. 16, podľa ktorej sa žiak prvého stupňa základnej školy, žiak špeciálnej základnej školy alebo dieťa do desať rokov nemusí pri vstupe do budovy preukázať negatívnym výsledkom testovania.

Žiak by do školy nemal nastúpiť ani v prípade, ak bol jeden z rodičov pozitívne testovaný. V takomto prípade ostáva totiž celá domácnosť v povinnej 10-dňovej karanténe, vrátane žiaka. „Po návrate žiaka do školy sa požaduje potvrdenie od lekára,“ poznamenáva rezort školstva.

Dieťa s pozitívnym testom

V prípade, že mal žiak prvého stupňa základnej školy pozitívny test, ministerstvo školstva odporúča postupovať podľa Manuálu pre základné školy. Znamená to prejsť po konzultácii s regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RÚVZ) v danej triede na dištančnú výučbu. Časové obdobie určí RÚVZ, spravidla to býva desať kalendárnych dní. Aj v takomto prípade sa po návrate žiaka do školy požaduje potvrdenie od lekára.

Ministerstvo zároveň apeluje, aby sa na školách nezabúdalo na nosenie rúšok, dodržiavanie hygienicko-epidemiologického opatrenia.

Ilustračný obrázok

Pozitívne testovaný zamestnanec

Ak bol zamestnanec pozitívne testovaný, trieda by mala prejsť po súhlase zriaďovateľa na desať dní na dištančnú výučbu. Odporúča to Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR v súvislosti s novou vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR a výsledkami celoplošného testovania na ochorenie COVID-19.

„Zamestnanec informuje svojho lekára o výsledku testu a buď čerpá pandemickú PN, alebo pracuje z domu. Zamestnanci, ktorí majú negatívny výsledok testu, môžu vstúpiť na pracovisko,“ približuje rezort školstva.

Ak bol pozitívne testovaný člen domácnosti učiteľa, platí pre celú domácnosť desaťdňová karanténa. Učiteľ pritom môže pracovať z domu alebo sa môže dohodnúť na čerpaní dovolenky, náhradného voľna či na pracovnom voľne.

Bez testu nevstúpi

Ministerstvo zároveň upozorňuje, že zamestnanec bez negatívneho testu nemôže vstúpiť do budovy školy. Bez negatívneho testu môže do budovy školy vstúpiť len ten zamestnanec, ktorý nebol testovaný, pretože sa na neho viaže výnimka, napríklad zo zdravotných dôvodov.

„Ale s cieľom ochrániť zdravie a bezpečnosť učiteľov a žiakov odporúčame, aby sa v tomto prípade škola a zamestnanec dohodli na výkone práce z domácnosti na desať kalendárnych dní,“ poznamenal rezort.

Ministerstvo taktiež podotýka, že učiteľ alebo zamestnanec školy nemusí cez prázdniny čerpať dovolenku. Riaditeľ mu môže zadať prácu z domácnosti alebo prácu z pracoviska.

„Ďalšie podmienky fungovania škôl budú závisieť od vyhodnotenia výsledkov celoplošného testovania aj od pondelkového rokovania ústredného krízového štábu,“ doplnilo MŠVVaŠ SR.

Zdroj: TASR