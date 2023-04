Zdroj: Unsplash.com / CC0 1.0 Muža vytáča, čo sa začalo diať vo fitkách a mnohí s ním súhlasia: Radšej s tým prestaňte! Návštevník fitnescentier si na internete vylial srdce a jeho video vyvolalo veľký ohlas. 8. apríl 2023 TOS Lifestyle

8. apríl 2023 TOS Lifestyle Muža vytáča, čo sa začalo diať vo fitkách a mnohí s ním súhlasia: Radšej s tým prestaňte! Návštevník fitnescentier si na internete vylial srdce a jeho video vyvolalo veľký ohlas.

Používateľ internetového fóra Reddit zverejnil video, ktoré sa začína zábermi influencerky z fitnascentra. Zdieľala ich na svojom Instagrame a je na nich zjavne rozladená, keďže sa chce natáčať a zakaždým jej niekto vojde do záberu.

Je to smiešne

Následne sa muž rozhovorí. "Rozčuľujete sa, že vám ľudia skáču do záberov. No oni len cvičia, nijakým spôsobom vás neobťažujú a starajú sa len o svoje veci. Je to smiešne,“ poznamenal.

Podľa jeho slov natáčanie vo fitnescentre nemôže mať prednosť pred cvičením. „Všetci si za fitnescentrum platia rovnako. Ak nedokážete natáčať slušne a ak si nevážite ostatných ľudí v spoločnom priestore, prestaňte s natáčaním,“ odporučil tejto influencerke a aj vo všeobecnosti.

Z fitka štúdio

Nie je žiadnou novinkou, že z fitnescentier si niektorí urobili natáčacie štúdio. Nejeden pritom zastáva názor, že nie je nič zlé na tom, ak na svojich videách predvádzajú najmodernejšie techniky cvičenia alebo inak inšpirujú a motivujú ostatných k zdravému životnému štýlu.

Ak však vyjadrujú alebo očividne dávajú najavo svoju nespokojnosť s tým, že chodia ľudia od stroja k stroju, to už podľa ostatných návštevníkov v poriadku nie je.

Súkromný priestor

Iným problémom v rámci natáčania vo fitnescentre je to, že nie každý sa chce objaviť v zdieľaných videách. Niektoré fitnescentrá aj preto natáčanie zakázali.

„Je to 10 rokov, čo som bol naposledy vo fitku. Vtedy by ste sa kvôli natáčaniu dostali do problémov. Veď je to súkromný priestor. Je zvláštne, ako sa veci menia,“ poznamenal jeden z komentujúcich pod uvedeným videom.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk