12. január 2024 Rôzne Myslia si, že odhalili SPIKNUTIE? Slováci skúmajú NÁLEPKY na potravinách! Naleteli HOAXU Tisíce Slovákov začali pri nákupe prezerať nálepky na potravinách. Naleteli totiž najnovšiemu hoaxu. O čo vlastne ide?

Číselné či čiarové kódy sú používané na rôznych potravinových produktoch vrátane ovocia a zeleniny, aby bolo možné rýchlejšie vyhľadať ich cenu. Tieto kódy však nevypovedajú o tom, či sú produkty geneticky modifikované. TASR na dezinformácie upozorňuje v spolupráci s tlačovou agentúrou AFP.

Článok, ktorý vystrašil mnohých

„Ak na ovocí uvidíte túto etiketu, nekupujte ho za žiadnu cenu!“ píše sa v nadpise článku publikovanom na stránke babickinerady.sk. V článku sa ďalej uvádza, že ľudia by si mali všímať nálepky na ovocí a zelenine, pretože obsahujú kódy, podľa ktorých sa dá zistiť, či bol daný produkt geneticky modifikovaný.

Štvormiestny kód, ktorý podľa článku začína číslicou 3 alebo 4, znamená, že produkt je pravdepodobne pestovaný konvenčným spôsobom. Posledné štyri písmená kódu zasa predstavujú druh ovocia alebo zeleniny, ktoré zákazník kupuje.

Ak existuje päť čísel a prvé je číslo 8, produkt je údajne geneticky modifikovaný.

Pomiešali jablká s hruškami

Tvrdenie o číselných kódoch na nálepkách je zavádzajúce. Je pravda, že päťmiestne kódy začínajúce číslicou 9 označujú, že produkt má certifikát organického pôvodu. Faktom je aj to, že štvormiestne kódy indikujú, že ovocie alebo zeleninu vypestovali konvenčným spôsobom. Nie je však pravda, že kód začínajúci číslicou 8 označuje geneticky modifikovaný produkt.

Väčšina čísel popísaných v príspevkoch na sociálnych sieťach zodpovedá systému nazývanému Price Look Up alebo tzv. PLU kódom. Tieto kódy prideľuje konkrétnym produktom Medzinárodná federácia pre výrobné normy (International Federation for Produce Standards, IFPS). Používajú sa od roku 1990 s cieľom uľahčiť, urýchliť a spresniť blokovanie výrobkov pri pokladni a inventúru. Kódy sú v rámci radov 3000 a 4000 prideľované náhodne. Po vyčerpaní týchto sa pred ne predradí číslica 8 a vzniknú rady 83000 a 84000.

Označenie, ktoré sa nikdy nepoužívalo

Jane Proctorová, predsedníčka Výboru pre identifikáciu výrobkov IFPS, pre AFP vysvetlila, že kedysi bola číslica 8 určená ako číslica, ktorá sa mala pridávať k akémukoľvek PLU kódu pre identifikáciu, že ide o čerstvé geneticky modifikované ovocie alebo zeleninu. Nakoniec sa však podľa nej kódy takto nikdy nepoužívali.

Keďže sa IFPS obávala, že čísla radov 3000 a 4000 budú nakoniec vyčerpané, rozhodlo sa, že sa bude používať 8 ako prvá takáto predpona, aby sa rozšíril možný počet číselných kódov, ktoré sú k dispozícii na pridelenie, keď sú na trh uvádzané nové položky.

V EÚ to ani nie je povolené

Po vyčerpaní intervalu 3000 až 4999 tak budú nové druhy produktov kódované číslami 83000 až 84999. Čísla 83000 až 83999 sa budú používať pre konvenčné ovocie a zeleninu, zatiaľ čo čísla 84000 až 84999 sa budú používať pre ich organické verzie. K 9. januáru 2024 sa v online databáze IFPS ešte nenachádza žiadny výrobok kódovaný predponou 8. Teda kód začínajúci číslicou 8 neindikuje, že by bol produkt geneticky modifikovaný.

„V súčasnosti nie je v Európskej únii povolený žiadny geneticky modifikovaný druh ovocia alebo zeleniny,“ uviedol Michal Bachratý z ministerstva pôdohospodárstva pre AFP, pričom dodal, že v rámci EÚ existuje harmonizovaný systém povoľovania geneticky modifikovaných organizmov (GMO). Zároveň platí nulová tolerancia pre neautorizované GMO.

