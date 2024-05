25. máj 2024 Lifestyle Myslíte si, že na vás LEZIE chrípka? Bacha! Môže to byť predzvesť niečoho HORŠIEHO Známe príznaky nemusia znamenať, že ste dostali chrípku. Môžu značiť aj nebezpečné ochorenia.

Príznaky chrípky môžu naznačovať aj ochorenia, ktoré prenášajú kliešte. Niektoré z týchto chorôb môžu byť veľmi nebezpečné najmä z pohľadu možných komplikácií či trvalých následkov po prekonaní infekcie. Upozornil na to chirurg nemocnice v Handlovej Dalibor Pružinec.

Prvé príznaky sú podobné chrípke

Najznámejšie a zároveň aj najčastejšie kliešťami prenášané choroby sú lymská borelióza a kliešťová encefalitída. Ich prejavy môžu mať mnoho podôb.

„Najčastejšie sa ako prvé objavia najmä chrípkové príznaky – horúčka, bolesť hlavy a svalov, nevoľnosť, nechutenstvo či iné nešpecifické prejavy. V prípade encefalitídy po pár dňoch príznaky pominú a môžu sa vrátiť v druhej fáze v podobe silnej bolesti hlavy, nevoľnosti, závratov až zápalu mozgu,“ načrtol Pružinec.

Tretina je bez príznakov

Približne tretina pacientov infikovaných vírusom kliešťovej encefalitídy zostáva bez príznakov, tretina má len prvú fázu a tretina vstupuje aj do druhej fázy ochorenia. Príznaky boreliózy sú takmer totožné s prvou fázou kliešťovej encefalitídy, sú podobné prejavom chrípky.

„Pri borelióze sa na tele objaví začervenanie, ktoré má tvar kruhu a biely stred. V tejto súvislosti si pacienti často myslia, že začervenanie sa objaví len v mieste prisatia kliešťa, čo je síce veľmi častý výskyt, ale spomenutý červený kruh sa môže vyskytnúť kdekoľvek na tele a aj migrovať,“ doplnil chirurg.

Na tieto miesta na tele si dajte pozor

Kliešte sa najčastejšie prisajú do oblasti slabín a podpazušia, za uši, do podkolennej jamky a na intímne miesta. Podľa odporúčaní lekára je najbezpečnejším spôsobom, ako kliešťa vybrať, návšteva ambulancie, kde to lekár urobí odborne.

„Aj pri kliešťoch existujú zásady, ako sa im vyhnúť. Prvou je vyhýbať sa miestam s vyšším predpokladom výskytu kliešťov, ako sú okraje lesov, vysoké porasty tráv či krovie. To však často nie je celkom možné, preto je vhodnejšie odporúčanie v prírode nosiť vhodné oblečenie pokrývajúce čo najväčšiu plochu tela, hlavne dlhé nohavice, ponožky, vhodnejší je svetlý odev, na ktorom je parazit skôr viditeľný,“ priblížil chirurg.

Čo odporúčajú odborníci?

Ako prevencia proti kliešťom podľa neho slúžia aj rôzne repelenty vo forme sprejov alebo mliek, ktoré sa aplikujú buď na odev, alebo priamo na pokožku a napokon, po každej vychádzke v prírode je potrebné poriadne sa skontrolovať a poumývať. V rámci prevencie odporúča lekár doplniť aj B-komplex forte a repelentný účinok majú tiež potraviny ako čerstvý cesnak či cibuľa, preto po ich zvýšenej konzumácii človek kliešťom jednoducho nevonia.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR