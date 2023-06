Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová Na Liptove majú referendum: Obyvatelia môžu rozhodnúť o budúcnosti obce V Galovanoch na Liptove prebieha v sobotu 3. júna referendum. Dôvodom plánovaná výstavba. 3. jún 2023 Regióny

3. jún 2023 Regióny Na Liptove majú referendum: Obyvatelia môžu rozhodnúť o budúcnosti obce V Galovanoch na Liptove prebieha v sobotu 3. júna referendum. Dôvodom plánovaná výstavba.

Zdroj: TASR/Miroslava Mlynárová

Obyvatelia Galovian neďaleko Liptovského Mikuláša hlasujú v sobotu v referende. Dôvodom je developerský projekt, ktorý by znamenal výstavbu 60 vidieckych domov, 40 hospodárskych usadlostí a ďalšej infraštruktúry. To všetko má vyrásť na poľnohospodárskej pôde neďaleko súčasnej obecnej zástavby.

Zástupca developera Michal Beňo priblížil, že na pozemkoch za obcou neplánujú klasickú vilovú štvrť, ale menšie farmy. „Naša predstava je, že koncoví užívatelia sa tam budú venovať farmárčeniu, pestovaniu byliniek, prípadne včeláreniu,“ uviedol Beňo.

Spísali petíciu

Viacerým obyvateľom Galovian sa to nepáči a spísali petíciu. V obci na sobotu vyhlásili referendum. „Referendum je o tom, aby sa ľudia rozhodli, aký charakter má mať naša obec v budúcnosti. Či to má byť oáza pokoja na Liptove, alebo či tu postupne budeme mať čoraz väčšiu výstavbu,“ povedal člen petičného výboru Juraj Devečka.

Cieľom referenda je zastavenie zmien územného plánu obce, ktoré sa oficiálne začali prednedávnom. Výsledok hlasovania má byť signálom pre obecných poslancov, ktorí o zmenách budú rozhodovať.

Podľa starostu Miroslava Kubáňa by bol projekt pre obec prínosom. „Nielen čo sa týka podielových daní, daní z pozemkov, ale aj pracovných príležitostí,“ poznamenal.

Majú obavy

Členovia petičného výboru zastávajú názor, že okolo projektu vyvstáva mnoho rizík. Chýba podľa nich napríklad právna analýza skrytých nákladov pre obec. Konkrétne ide o rekonštrukciu mosta, údržbu cesty, verejné osvetlenie či zberný dvor.

Zástupca developera podotkol, že výsledok referenda a rovnako aj rozhodnutie obce budú rešpektovať. „Bola by to však veľká chyba, keby sa obyvatelia rozhodli nevyužiť toto otvorené okno príležitosti, a tým by nedovolili ďalší rozvoj Galovian,“ dodal Beňo.

Referendum sa v Galovanoch koná do 20.00 h.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk