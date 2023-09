8 Galéria Zdroj: TASR/Roman Hanc Na priebeh volieb budú dohliadať TISÍCE policajtov: Hliadkovať budú aj v civile Počas volieb budú v uliciach tisíce policajtov. Špeciálne vyškolení policajti dokonca vykonajú pyrotechnické prehliadky. 29. september 2023 Politika

29. september 2023 Politika Na priebeh volieb budú dohliadať TISÍCE policajtov: Hliadkovať budú aj v civile Počas volieb budú v uliciach tisíce policajtov. Špeciálne vyškolení policajti dokonca vykonajú pyrotechnické prehliadky.

Na zabezpečenie pokojného priebehu blížiacich sa parlamentných volieb bude dohliadať vyše 6 500 policajtov. Spolupracovať budú aj s predsedami príslušných volebných komisií. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru Denisa Bárdyová.

Pripravení budú aj pyrotechnici

„Zvýšený počet policajných hliadok sa bude zameriavať najmä na ochranu verejného poriadku, života, zdravia, bezpečnosti osôb a majetku. Viac policajtov bude v teréne nielen pred voľbami a počas nich, ale aj po ich ukončení,“ zdôraznil viceprezident Policajného zboru Damián Imre. Polícia podľa jeho slov priebežne vyhodnocuje bezpečnostnú situáciu a prijíma opatrenia na zabezpečenie nerušenej prípravy a priebehu volieb.

Motorizované aj pešie policajné hliadky budú v mestách a obciach dohliadať na verejný poriadok. V teréne budú aj policajti v civile. V prípade potreby sú pripravení pyrotechnici a tiež špeciálne policajné útvary.

Budú pod drobnohľadom

Policajti budú venovať pozornosť aj volebným miestnostiam, aby nedošlo k ich poškodzovaniu. V objektoch, kde sa budú konať voľby, špeciálne vyškolení policajti vykonajú pyrotechnické prehliadky. Polícia deklarovala, že pod jej drobnohľadom budú aj sídla okrskových, okresných volebných komisií, sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán a ďalšie miesta, kde by mohlo dôjsť k porušeniu zákona.

„Akékoľvek informácie, smerujúce k prípadom možného narušenia prípravy a priebehu volieb do Národnej rady Slovenskej republiky, informácie o volebnej korupcii či korupčnom správaní, je potrebné bezodkladne oznámiť na najbližší útvar Policajného zboru alebo na bezplatné číslo polície 158,“ dodal Imre.

Voľby do Národnej rady SR sa budú konať v sobotu 30. septembra v čase od 7.00 do 22.00 h. Od štvrtka 28. septembra začína plynúť volebné moratórium, ktoré potrvá až do skončenia hlasovania v deň volieb.

