Zdroj: TASR/Oliver Ondráš Na Slovensko definitívne dorazí ZIMA: Bude MRZNÚŤ a sneh zasype CELÚ krajinu Milujete zimu? V tom prípade sa máte na čo tešiť! Odborníci majú pre vás dobré správy. 21. november 2023 Zo Slovenska

21. november 2023 Zo Slovenska Na Slovensko definitívne dorazí ZIMA: Bude MRZNÚŤ a sneh zasype CELÚ krajinu Milujete zimu? V tom prípade sa máte na čo tešiť! Odborníci majú pre vás dobré správy.

Zdroj: TASR/Oliver Ondráš

Na Slovensku sa ochladilo už počas uplynulého víkendu, pričom počasie prinieslo prvé vločky aj do nižšie položených lokalít. Snežilo dokonca aj na západe, no sneh vydržal len niekoľko desiatok minút. Prichádza však veľká zmena.

Záver novembra by mal byť poriadne chladný. „Do našej oblasti mieri také výrazné ochladenie, že teploty spadnú hlboko pod dlhodobý normál, bude mrznúť dokonca aj počas dňa a pridá sa aj sneženie, ktoré môže byť v niektorých regiónoch trvalé a výdatné,“ informuje portál iMeteo.sk.

Ako sa bude meniť počasie?

V pondelok sme síce zaznamenali oteplenie, kedy teploty v niektorých oblastiach stúpli na hodnotu +13 °C, no tomu je nateraz koniec. Od severu k nám totiž prenikne chladný vzduch. Ochladenie sa očakáva už v noci z utorka na stredu.

„Už stredajšie ráno bude na našom území mrazivé a maximálne teploty sa budú pohybovať len do +5 °C. Na severe môže aj počas dňa cez deň mrznúť. Chladný bude aj štvrtok, no vo štvrtok popoludní sa očakáva ďalšie oteplenie a v piatok zaznamenáme opäť vysoké teploty, ktoré sa budú šplhať až k +10 °C,“ dodáva portál.

Pripravte sa na ochladenie!

Oteplenie však bude iba dočasné. Už v sobotu (na Katarínu) čaká Európu prudké ochladenie. Podľa odborníkov bude také výrazné, že môžeme hovoriť o definitívnom nástupe zimného počasia.

K výraznej zmene začne na našom území dochádzať už v piatok. „Budeme pod vplyvom rozsiahlej tlakovej níže so stredom nad Ruskom, okolo ktorej k nám od severu začne prenikať veľmi chladný vzduch, ktorý prinesie avizované zimné počasie na Slovensko,“ píše iMeteo.sk.

Už v noci z piatka na sobotu na našom území začne klesať hranica sneženia, kedy sa postupne dostane na výšku okolo 300 m n. m. Od soboty už budeme môcť na Slovensku počítať s pravým zimným počasím. Ráno by už malo mrznúť vo všetkých oblastiach a teploty sa počas dňa vyšplhajú maximálne na +4 °C, aj to iba na juhu.

Sobota prinesie aj vlnu zrážok. Pod 300 metrov síce bude pršať, no nad touto hranicou už treba počítať so snežením. „Zatiaľ sa však snehová pokrývka bude vytvárať len vo vyšších polohách. To sa zmení v nedeľu, kedy nás čaká ďalšie prudké ochladenie,“ dodáva server.

Bude aj snežiť

V nedeľu sa totiž zintenzívni príliv arktického vzduchu, ktorý bude studený a vlhký. Takmer celé územie Slovenska zasiahne celodenný mráz. Len na juhu a západe by mohlo byť do +1 °C.

Snežiť by však malo už na celom území, na severe dokonca výdatnejšie.

„Cez víkend to vyzerá na nástup pravého zimného počasia, ktoré bude iné v tom, že takéto zimné počasie sa udrží. Numerické predpovedné modely počítajú s tým, že zimné počasie sa udrží aj nasledujúci týždeň,“ píše portál iMeteo.sk.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: Dnes24.sk