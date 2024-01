22. január 2024 Rastislav Búgel Zo Slovenska Na Slovensko sa rúti NEBEZPEČNÉ počasie: Ak nemusíte, NIKAM necestujte! Už o niekoľko hodín sa má počasie výrazne zhoršiť. Odborníci odporúčajú radšej zostať doma a nikam necestovať.

Zdroj: TASR/Kristína Mayerová

Posledné dni sa niesli v znamení síce chladného, no relatívne pokojného počasia. Ako informoval server iMeteo.sk, na obzore je však mimoriadne nebezpečná kombinácia, ktorá zvykne v zimnom období spôsobovať rozsiahle problémy a nehody.

Pripravte sa na mrznúci dážď

„Aktuálne do našej oblasti prúdi studený vzduch, no už v pondelok začne cez naše územie postupovať frontálny systém, ktorý so sebou vtiahne aj teplý vzduch. Problém však nastáva v tom, že teplý vzduch veľmi rýchlo prenikne najskôr do vyšších vrstiev a až následne do tých spodných,“ vysvetľuje portál.

Podľa odborníkov takáto situácia obvykle znamená výskyt mrznúceho dažďa. Tentoraz by to malo byť horšie v tom, že intenzita mrznúceho dažďa by mala byť v niektorých okresoch Slovenska výrazná.

Bude to nebezpečné

Server dodáva, že frontálny systém sa obvykle skladá z teplého a studeného vzduchu. Zvyčajne najskôr postúpi teplý front a následne studený front. Taká situácia by mala byť aj v pondelok, kedy cez našu oblasť postúpi najskôr teplý front so zrážkami, za ktorým do našej oblasti prenikne veľmi teplý vzduch a následne postúpi studený front, za ktorým sa obnoví chladné, severozápadné prúdenie.

„Nebezpečný bude práve teplý front, ktorý prinesie dočasné, no veľmi výrazné oteplenie. Tento teplý front bude v pondelok počas dňa postupovať cez našu oblasť a prvé problémy prinesie do Poľska a do Česka, kde tunajší meteorológovia pred mrznúcim dažďom vydali varovanie 3. stupňa. Teplý vzduch totiž rýchlo prenikne do výšok, zatiaľ čo pri zemi bude mrznúť,“ informuje iMeteo.sk.

Očakáva sa tak pomerne rýchla tvorba poľadovice!

Ľad by mal obaliť nielen cesty a chodníky, ale aj konáre a elektrické vedenia, ktoré pod ťarchou ľadu môžu padať.

Večer si dajte pozor

Už v pondelok popoludní môžu veľké problémy očakávať na východe Čiech a na Morave. Okolo 19.00 hodiny večer by však nebezpečná situácia mala doraziž aj nad naše územie.

„Mrznúci dážď hrozí prakticky na celom západnom a strednom Slovensku, no najnebezpečnejšia situácia sa očakáva predovšetkým na západnom Slovensku. V pondelok večer tak počítajte s nebezpečným počasím a radšej nikam necestujte,“ vyzval server.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Zdroj: iMeteo.sk

Zdroj: Dnes24.sk