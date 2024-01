21. január 2024 Magazín Mrazivé PROROCTVÁ novodobého Nostradama na rok 2024: Dopad asteroidu, 3. svetová vojna a... Čo čaká ľudstvo v roku 2024? Podľa istého jasnovidca budeme čeliť problémom, ktoré sme predtým nikdy nezažili.

Athos Salomé je 37-ročný Brazílčan, ktorého mnohí označujú za akéhosi novodobého Nostradama. Tento samozvaný jasnovidec tvrdí, že úspešne predpovedal pandémiu, skon britskej panovníčky Alžbety II., finále majstrovstiev sveta či vojnu na Ukrajine. Athos Salomé neostal ticho ani teraz a predpovedal, čo ľudstvo čaká v roku 2024. Informuje o tom portál The Sun.

1) Iný vesmírny kontakt

Vo vzťahu k vesmíru jasnovidec tvrdí, že to bude úplne „transformačný“ rok. Ľudstvo podľa jeho slov nadviaže kontakt s mimozemskou civilizáciou. No vzájomná komunikácia nebude vyzerať ako z veľkého filmového plátna plného zelených bytostí a lietajúcich strojov. Ľudstvo bude s mimozemskou civilizáciou komunikovať prostredníctvom „šifrovaných signálov zachytených sieťou teleskopov“. No jeho pohľad do vesmíru má pokračovanie.

Na Zem sa rúti „asteroid bohatý na vzácne materiály,“ a našu planétu neminie. To vyvolá vášne a napätie medzi troma superveľmocami, ktoré budú chcieť asteroid získať.

2) Umelá inteligencia na vysokej úrovni

Už teraz sa hovorí o tom, že Al ľudstvu neponúka len výhody, ale má tiež odvrátenú tvár v podobe menších či väčších hrozieb. Athos Salomé však problém posunul na ten najvyšší level. Podľa jasnovidca, ktorého popularita raketovo stúpa, získa umelá inteligencia akési sebauvedomenie, čo znamená, že na fungovanie už nebude potrebovať ľudský prístup.

Umelá inteligencia si má vytvoriť vlastný jazyk, ktorý presiahne chápanie jeho tvorcu – človeka.

„Vybavená schopnosťami sebazlepšovania a skrytými komunikačnými kanálmi, by to mohlo umelú inteligenciu a nás dostať na veľmi nebezpečnú cestu ,“ odkazuje Athos Salomé.

Zdroj: Dnes24.sk