Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa Na Slovensko udrú ukrutné mrazy, potom príde ZMENA: Užijeme si tento rok biele Vianoce? Na viacerých miestach Slovenska sa udržala biela perina a mnohých zaujíma, či nám sneh vydrží do Vianoc a či napadne aj ďalší. 17. december 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska

17. december 2022 Barbara Dallosová Správy Zo Slovenska Na Slovensko udrú ukrutné mrazy, potom príde ZMENA: Užijeme si tento rok biele Vianoce? Na viacerých miestach Slovenska sa udržala biela perina a mnohých zaujíma, či nám sneh vydrží do Vianoc a či napadne aj ďalší.

Zdroj: TASR/Radovan Stoklasa

Viaceré časti Slovenska majú už svoje prvé sneženie túto zimu za sebou. Niekde biela perina potešila iba na chvíľu, inde sa udržala. A keďže Vianoce sú na spadnutie, vyvstáva otázka, ako bude počasie vyzerať v najbližších dňoch.

Tuhé mrazy

Tento víkend priniesol dosť chladné počasie, no prituhne ešte omnoho viac. Ako uvádza portál iMeteo, teploty cez víkend nevystúpia nad bod mrazu. Čakať môžeme tiež občasné sneženie a od západu aj silný vietor, ktorý pocit chladu ešte umocní.

Mimoriadne chladno bude v noci zo soboty na nedeľu. Teplota klesne až na –12 °C, v horských dolinách sa môže dostať až na 20 stupňov pod nulou. Aj v nedeľu bude veterno, no oproti sobote o čosi menej. Na východe bude fúkať severný vietor s rýchlosťou do 30 km/h, v nárazoch do 50 km/h.

Predvianočné oteplenie

Hoci víkendové počasie s veľmi nízkymi teplotami vyzerá sľubne, so začiatkom pracovného týždňa príde zmena. Bude sa totiž v rýchlom tempe otepľovať.

„Prognózy nasvedčujú oteplenie. Od pondelka by sa každým dňom mali teploty dvíhať a na Štedrý deň budeme v plusových teplotách. Teploty by mohli vystúpiť až na 9 °C,“ predpovedá iMeteo.

Situácia sa do sviatkov síce ešte môže zmeniť, musel by to ale byť prudký obrat. Zdá sa teda, že tento rok si biele Vianoce neužijeme.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Zdroj: Dnes24.sk