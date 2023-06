Zdroj: TASR/František Iván Na Slovensku môžu nastať ŤAŽKÉ časy: Čoskoro sa vám nemusí ujsť zdravotná starostlivosť Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa môže v nasledujúcich rokoch zhoršiť. Počet osôb vo veku 70 a viac rokov na jedného lekára by sa mal do roku 2030 zvýšiť oproti roku 2021 o desať. 5. jún 2023 han Zo Slovenska

V prípade sestier by malo dôjsť k zvýšeniu o 11 osôb. Vyplýva to z publikácie Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz (INESS) 2030: menej zdravotníkov, viac chorých.

„Očakávame, že v roku 2030 bude oproti roku 2021 počet lekárov vyšší o necelých 1600 (nárast o približne 7,9 percenta) a počet zdravotných sestier nižší o približne 2200 (pokles o približne 7,1 percenta). Slovensko však čaká nárast skupiny obyvateľov vo veku 70 rokov a viac, ktorí predstavujú najväčšiu záťaž pre zdravotnícky systém,“ povedal.

Bude to problém?

INESS podotkol, že predpokladaný nárast počtu lekárov neznamená, že s touto kategóriou zdravotníkov nebude problém. „Vzhľadom na demografické zmeny budú mať lekári v porovnaní so súčasnosťou viac práce, čo sa premietne do horšej dostupnosti zdravotnej starostlivosti,“ skonštatoval. Situácia bude podľa neho horšia v prípade sestier.

„Pri tomto povolaní totiž s veľkou pravdepodobnosťou bude dochádzať k poklesu aj v absolútnych číslach, v dôsledku čoho bude zhoršenie dostupnosti zdravotnej starostlivosti ešte výraznejšie,“ podotkol.

Treba preto podľa inštitútu zrealizovať systémové reformy, ktoré zvýšia počty zdravotníkov a znížia nadspotrebu v zdravotníctve. „Možnosťou je aj zavedenie nástrojov na ovplyvňovanie dopytu po zdravotnej starostlivosti. Stratégie sa môžu pohybovať od zavedenia poplatkov s cieľom predídenia nadspotreby až po emancipáciu pacientov a prenos časti starostlivosti na rodiny a/alebo komunity,“ povedal.

Je však pri tom podľa jeho slov potrebné zohľadniť časový horizont, v ktorom začne stratégia produkovať želané výsledky.

Je tu riešenie

Riešením by mohlo byť podľa INESS aj prilákanie väčšieho množstva ľudí do systému. „Slovensko by sa malo dereguláciou prostredia uchádzať o lekárov z tretích krajín, upraviť pomer zahraničných a slovenských študentov na lekárskych fakultách, prípadne zvýšiť kapacity lekárskych fakúlt,“ odporučil.

V prípade sestier sa treba zase podľa jeho slov zamerať na ich udržanie v systéme a zatraktívnenie profesie. „A to napríklad ďalším zvýšením platov, odbremenením od administratívnej práce, a/alebo úpravou kompetencií,“ do­dal.

